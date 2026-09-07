Delhi: दीवार मत तोड़ो…  क्या पहले ही मिल गया था सत्य निकेतन हादसे का संकेत, प्लंबर जवाहर ने मजदूरों को क्यों रोका था?

Satya Niketan Building Collapse Case: दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार 6 सितंबर 2026 को अचानक ताश के पत्तों की तरह गिरी पांच मंजिला इमारत में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है, जबकि मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका के बीच राहत और बचाव अभियान जारी है. इस दर्दनाक हादसे के बाद अब एक चश्मदीद प्लंबर के दावे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उसने पहले ही चेता दिया था कि दीवार मत तोड़ना. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर वह प्लंबर कौन हैं और हादसे से कुछ समय पहले उन्होंने बेसमेंट में मजदूरों को क्या चेतवानी दी थी.

कौन हैं प्लबंर और क्या दी थी चेतावनी?

प्लंबर का नाम जवाहर है, जो कि 60 साल के हैं. वह हादसे से करीब एक घंटे पहले सत्य निकेतन की उस बिल्डिंग के पास पहुंचे थे. उन्होंने देखा कि बेसमेंट में कुछ मजदूर काम कर रहे थे और एक दीवार तोड़ रहे थे. जवाहर का दावा है कि उन्होंने मजदूरों से दीवार नहीं तोड़ने को कहा और साफ तौर पर चेताया कि अगर दीवार हटाई गई तो पूरी इमारत गिर सकती है.

लेकिन अफसोस, मजदूरों ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं ली और कथित तौर पर कहा कि बिल्डिंग मजबूत है और किसी अतिरिक्त सहारे की जरूरत नहीं है. इसके बाद मजदूरों ने बेसमेंट में अपना काम जारी रखा. जवाहर का दावा है कि मजदूरों को चेतावनी देने के करीब डेढ़ घंटे के भीतर ही पूरी पांच मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई.

Jawahar, a 60-year-old plumber claims he saw a labourer breaking a wall in the #SatyaNiketan building and cautioned him against it.

He said he worked in this building 6 months ago & found its condition despicable.

Death tolls now 7. pic.twitter.com/WfPXN33KzE — Hemani Bhandari (@HemaniBhandari) September 7, 2026

पहले भी बिल्डिंग की हालत में जताई थी चिंता

जवाहर ने बताया कि वह करीब छह महीने पहले भी इस बिल्डिंग में काम कर चुके हैं. उस समय भी उन्हें इमारत की हालत खराब लगी थी. उनके मुताबिक, बिल्डिंग में कई जगह सरिया बाहर निकला हुआ था और संरचना उन्हें कमजोर दिखाई दे रही थी. जवाहर ने दावा किया कि उन्होंने आसपास के दुकानदारों में भी इमारत की खरीब स्थिति को लेकर सावधान किया था. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है.

बिल्डिंग मालिक के खिलाफ LOC जारी

हादसे के बाद पुलिस ने बिल्डिंग मालिक हरिराम बंसल समेत अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. पुलिस ने बंसल के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर यानी LOC भी जारी किया है. इस बिल्डिंग का इस्तेमाल हॉस्टल डेज के नाम से किया जा रहा था और यहां लड़कों के लिए पेइंग गेस्ट यानी पीजी की सुविधा थी. हादसे के समय इमारत में कई छात्र मौजूद थे.

जांच में पुलिस

फिलहाल, पुलिस और संबंधित एजेंसियां हादसे की जांच कर रही हैं. जांच में यह पता लगाया जाएगा कि बेसमेंट में किस तरह का काम और तोड़फोड़ चल रहा था, दीवार क्यों तोड़ी जा रही थी और क्या इस दौरान जरूरी सुरक्षा उपाय किए गए थे. प्लंबर जवाहर के दावे भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं. जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ होगा कि इमारत गिरने के पीछे क्या कारण थे.

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