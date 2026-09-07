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Satya Niketan Building Collapse Case: भिवंड़ी से पकड़ा गया सत्य निकेतन में गिरी इमारत का मालिक, अब खुलेंगे हादसे के राज़

Satya Niketan Building Collapse Case: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना में कथित मालिक हरिराम को भिवाड़ी में पकड़ा गया है. आगे की जांच जारी है.

By: JP Yadav | Published: September 7, 2026 2:54:43 PM IST

Satya Niketan Building Collapse Case: भिवंड़ी से पकड़ा गया सत्य निकेतन में गिरी इमारत का मालिक, अब खुलेंगे हादसे के राज़
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Satya Niketan Building Collapse Case: दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में करीब 50 साल पुरानी इमारत गिरने की घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के भिवंडी से आरोपी हरिराम बंसल (Hariram Bansal) को गिरफ्तार कर लिया है. इसके बाद उसे दिल्ली लाया जा रहा है. वहीं, दिल्ली नगर निगम (MCD) ने  सत्य निकेतन में  इमारत गिरने की घटना के बाद साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर सहित 5 अफसरों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है. वहीं, रविवार को हुए हादसे के बाद अब तक इमारत के मलब से 12 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है जबकि इसमें अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है.  

 

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ये अधिकारी हुए निलंबित

राकेश कुमार : डिप्टी कमिश्नर, साउथ जोन

रणवीर सिंह : सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, साउथ जोन

ललित कुमार गोयल : एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (बिल्डिंग), साउथ जोन

सुनील चौहान : असिस्टेंट इंजीनियर (बिल्डिंग), साउथ जोन

आशीष कुमार : जूनियर इंजीनियर (बिल्डिंग)

बताया जा रहा है कि सत्य निकेतन में इमारत गिरने का हादसा रविवार (07 सितंबर, 2026) करीब 1 बजकर 30 मिनट पर हुआ है.  दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार सुबह फिर सत्य निकेतन में घटनास्थल का दौरा कर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया. इस दौरान उनके साथ दिल्ली सरकार एवं दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इससे पहले रविवार ही सीएम ने इसकी जांच के आदेश दिए थे. 

वहीं, सत्य निकेतन मामले में दिल्ली पुलिस ने हॉस्टल मालिक आनंद बंसल के भाई हरिराम बंसल के खिलाफ साउथ कैंपस थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया है. बिल्डिंग हादसे में गैर इरादतन हत्या और लापरवाही समेत अन्य धाराओं में FIR दर्ज हुआ है. केस में कथित मालिक हरिराम और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है.  दिल्ली पुलिस के अनुसार यह इमारत पीजी के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी. 

किन धाराओं में दर्ज किया गया मामला

105 BNS गैर-इरादतन हत्या : 290 BNS इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या निर्माण करने के दौरान किए गए लापरवाही भरे आचरण से संबंधित हैै. वहीं, 125 BNS ऐसे किसी भी कार्य से संबंधित है जो लापरवाही या जल्दबाजी (उतावलेपन) के कारण दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है. इन दोनों ही धाराओं में आरोपी पर कड़ी सजा का प्रावधान है.  

Tags: home-hero-pos-1Satya Niketan Building Collapse
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