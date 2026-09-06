Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन हादसे पर फूटा गुस्सा, ABVP ने MCD ऑफिस में की तोड़फोड़, कमिश्नर के इस्तीफे की मांग

Satya Niketan Building Collapse: साउथ दिल्ली के सत्य निकेतन रविवार 6 सितंबर 2026 में पांच मंजिला PG बिल्डिंग गिरने की घटना में अब तक पांच लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, जबकि कई लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है. ANI के अनुसार, बिल्डिंग हादसे के बाद दिल्ली में सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई. इस दौरान ABVP ने MCD की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए रविवार को सिविक सेंटर स्थित MCD ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस वक्त तनावपूर्ण हो गई, जब कार्यालय में तोड़फोड़ और कांच टूटने की तस्वीरें सामने आईं.

ABVP का प्रदर्शन, MCD ऑफिस में तोड़फोड़

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बिल्डिंग गिरने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने सिविक सेंटर में प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने हादसे के लिए सिविक अथॉरिटीज की कथित लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की. प्रदर्शन के दौरान MCD ऑफिस में तोड़फोड़ की गई. तस्वीरों में कार्यालय के टूटे हुए कांच और बिखरा सामान दिखाई दिया. बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के पहुंचने के बाद पुलिस बल तैनात किया गया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया.

#WATCH | Delhi: MCD Office at Civic Centre vandalised during the protest by members of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) over the Satya Niketan building collapse incident They are demanding the resignation of the MCD Commissioner. https://t.co/dW69qSExfA pic.twitter.com/WPlqBaEo51 — ANI (@ANI) September 6, 2026

सत्य निकेतन बिल्डिंग गिरने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के सदस्यों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सिविक सेंटर में MCD ऑफिस के एक सिक्योरिटी गार्ड को चोटें आईं. सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, पुलिस ने उन्हें (ABVP सदस्यों) रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके.उन्होंने मुझसे भी उन्हें रोकने में मदद करने के लिए कहा, और इस दौरान मुझे चोटें आईं.

#WATCH | Delhi: A security guard at the MCD Office at Civic Centre sustained injuries during a protest by members of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) over the Satya Niketan building collapse. The security guard said, “Police tried to stop them (ABVP members), but… pic.twitter.com/JH51xuQDZe — ANI (@ANI) September 6, 2026

MCD कमिश्नर के इस्तीफे की मांग

ABVP ने MCD कमिश्नर के इस्तीफे के साथ-साथ दिल्ली के सभी पीजी और स्टूडेंट अकोमोडेशन का सेफ्टी ऑडिट कराने की मांग की है. संगठन का कहना है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र पीजी और किराये के आवासों में रहते हैं, इसलिए इन इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक जांच जरूरी है.

ABVP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि इस हादसे ने सिविक अथॉरिटीज के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने हादसे की हाई-लेवल जांच की मांग करते हुए कहा कि गलत पीजी ऑपरेटरों के साथ-साथ ऐसे अनऑर्गनाइज्ड पीजी को चलने देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन पक्का करने के लिए हाई-लेवल जांच शुरू की जानी चाहिए.

दिल्ली पुलिस का अधिकारिक बयान ANI के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने एक अधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि आज सत्य निकेतन में हुई घटना के विरोध में लगभग 150-200 ABVP छात्र सिविक सेंटर में इकट्ठा हुए. प्रदर्शनकारी गेट नंबर 5 से सिविक सेंटर में घुसे और मेन बिल्डिंग के बाहर बैठकर नारे लगाए और MCD के काम करने के तरीके का विरोध किया. Delhi Police: “Around 150–200 ABVP students gathered at Civic Centre to protest against today’s incident at Satya Niketan. The protesters entered the Civic Centre through Gate No. 5 and sat outside the main building, raising slogans and protesting against the functioning of the… https://t.co/uG6t8286s3 pic.twitter.com/vE973Vi7UU — ANI (@ANI) September 6, 2026 इसके बाद, कुछ प्रदर्शनकारियों ने सिविक सेंटर की मेन बिल्डिंग में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की, जिससे पुलिस वालों के साथ धक्का-मुक्की हुई. लगभग 15 छात्रों को हिरासत में लिया गया और उन्हें PS कमला मार्केट ले जाया गया, जहां दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की जा रही है. बाकी जमा लोगों को पुलिस ने तितर-बितर कर दिया. स्थिति अभी कंट्रोल में है.

ये भी पढ़ें: Delhi: चारों तरफ मलबा, सांसों पर संकट… सत्य निकेतन में ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत; दबे बच्चे का वीडियो देख कांप उठेंगे

ये भी पढ़ें: Delhi Building Collapsed: सत्य निकेतन में भरभराकर गिरी इमारत, मलबे से निकाले गए 6 लोग; अब भी कई दबे