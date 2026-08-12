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Delhi Crime: नींद की गोली खिलाई, गला घोंटा, बिजली के झटके दिए और… पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की बेरहमी से हत्या

Delhi Crime News: आरोपी पत्नी नाजिया ने शुरू में यह दावा किया कि चोर घर में घुस आए थे और उसके पति की उनके साथ लड़ाई में जान चली गई. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने लूट की फर्जी कहानी गढ़ी और इसे सही साबित करने के लिए घर के सामान को बिखेर दिया.

By: Hasnain Alam | Published: August 12, 2026 8:40:24 PM IST

संगम विहार में पत्नी ने की पति की हत्या
संगम विहार में पत्नी ने की पति की हत्या


Delhi Crime: दिल्ली के संगम विहार इलाके से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेहरमी से हत्या कर दी. महिला ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए अपने प्रेमी को 20 हजार रुपये भी दिए. पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मंजू उर्फ नाजिया (45), उसका प्रेमी चमन (20) और किशन (28) के तौर पर हुई है. किशन ने चमन को शरण दी थी.

दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अनंत मित्तल ने बताया कि महिला ने अपने पति की हत्या की साजिश में मदद करने के लिए अपने प्रेमी को पांच लाख रुपये देने का वादा किया था, लेकिन उसे बाद में 20 हजार रुपये दिए.

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नींद की गोलियों को पानी में मिलाकर दिया

उन्होंने बताया कि पुलिस ने सोमवार को संगम विहार इलाके में हुई मुन्ना लाल (55) की हत्या की जांच की. उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि महिला ने चमन की ओर से दी गई नींद की गोलियों को पानी में मिलाकर मुन्ना को दी, जिससे वह गहरी नींद में सो गया. इसके बाद दोनों आरोपियों ने मुन्ना लाल का गला घोंटा, बिजली के झटके दिए और उस पर लकड़ी के डंडे से वार किए.

डीसीपी ने कहा कि नाजिया ने शुरू में यह दावा करके जांचकर्ताओं को गुमराह करने का प्रयास किया कि चोर घर में घुस आए थे और उसके पति उनके साथ लड़ाई के दौरान मारे गए. उन्होंने बताया कि आरोपियों ने लूट की फर्जी कहानी गढ़ी और इसे सही साबित करने के लिए घर के सामान को बिखेर दिया.

शव को घर के पास एक सड़क पर फेंक दिया

अनंत मित्तल ने कहा कि शव को कथित तौर पर घर के पास एक सड़क पर फेंक दिया गया. हालांकि, सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक साक्ष्य और स्थानीय निवासियों से पूछताछ से महिला के बयान पर संदेह उत्पन्न हुआ. जांच के दौरान, पुलिस को नाजिया और चमन द्वारा रची गई हत्या की साजिश के सबूत मिले.

उन्होंने बताया कि जांच से पता चला कि हत्या के पीछे कथित मकसद लगातार घरेलू विवाद, वित्तीय मुद्दे, पीड़ित द्वारा पत्नी के साथ मारपीट के साथ-साथ चमन के साथ महिला के संबंध थे.

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