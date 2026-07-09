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Delhi: घर से शौच के लिए निकले 7 साल के रिहान के लिए बारिश बना काल, दो घंटे बाद पानी में मिली लाश

Samaypur Badli Child Drowning: दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के बीच एक बार फिर जलभराव जानलेवा साबित हुआ. गुरुवार सुबह समयपुर बादली थाना इलाके में स्थित संजय कॉलोनी में पानी भरे होने से सात साल का एक बच्चा डूब गया.

By: Shristi S | Last Updated: July 9, 2026 8:32:58 PM IST

दिल्ली के समयपुर बादली में जलभराव के कारण 7 साल के बच्चे की मौत
दिल्ली के समयपुर बादली में जलभराव के कारण 7 साल के बच्चे की मौत


Delhi Waterlogging Child Drowning: दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के बीच एक बार फिर जलभराव जानलेवा साबित हुआ. गुरुवार सुबह समयपुर बादली थाना इलाके में स्थित संजय कॉलोनी में पानी भरे होने से सात साल का एक बच्चा डूब गया. इस घटना से पूरे इलाके में मातम छा गया है और परिवार ने प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सात साल का रिहान सुबह घर से शौच के लिए निकला था. कॉलोनी के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया था. जब वह काफी देर तक वापस नहीं आया तो परिवार ने उसे ढूंढना शुरू किया. करीब दो घंटे की तलाश के बाद बच्चे का शव पास के एक खाली प्लॉट में पानी भरे इलाके से बरामद हुआ.

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घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल भेज दिया. अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बच्चे की मौत से परिवार सदमे में

बच्चे की मौत से परिवार सदमे में है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉलोनी में लंबे समय से पानी निकासी का सही सिस्टम नहीं है. हर साल बारिश के मौसम में पानी भरने की समस्या बनी रहती है, लेकिन संबंधित विभागों ने कोई ठोस समाधान नहीं किया है. उनका कहना है कि अगर समय पर पानी निकालने का इंतज़ाम किया गया होता, तो यह हादसा टाला जा सकता था.

घटना के बाद, इलाके के लोगों ने ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि पानी भरने की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया, और एक बेगुनाह व्यक्ति को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी.

Tags: delhiheavy rainWaterlogging
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