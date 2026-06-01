Home > दिल्ली > Saket Buliding Collapsed: साकेत हादसे के बाद हड़कंप, मलबे में दफन हुई 6 जिंदगियां; जांच के घेरे में इंजीनियर

Saket Buliding Collapsed: साकेत हादसे के बाद हड़कंप, मलबे में दफन हुई 6 जिंदगियां; जांच के घेरे में इंजीनियर

Saket Buliding Collapsed: दिल्ली के साकेत में हुए बिल्डिंग हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है. वहीं 8 लोग बुरी तरह से जख्मी है. आशंका है कि कुछ और लोग मलबे में दबे हो सकते हैं. सरकार ने मामले पर मेजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं.

By: Preeti Rajput | Published: June 1, 2026 8:57:40 AM IST

दिल्ली के साकेत में हुए बिल्डिंग हादसे में 6 लोगों की जान चली गई.
दिल्ली के साकेत में हुए बिल्डिंग हादसे में 6 लोगों की जान चली गई.


Saket Buliding Collapsed: साउथ दिल्ली में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास शनिवार, शाम करीब 5 बजें एक पांच मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई. इमारत का मलबा पास में ही एख कैंटीन पर गिरा. जहां कई लोग खाना खा रहे थे. इमारत के मलबे में नीचे कई लोग दब गए. इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है. वहीं 8 लोग घायल है. वहीं आशंका है कि कुछ और लोग मलबे में दबे हो सकते हैं. 

6 लोगों की हुई मौत 

पुलिस के मुताबिक, हादसे की जानकारी करीब 7:35 पर मिली. राहत और बचाव कार्य के दौरान 15 लोगों को मलबे से निकाला गया. जिनमें से 6 लोग मर चुके थे. वहीं बाकियों का इलाज जारी है. मलबे से निकाले गए लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी कर रहे थे. जानकारी के मुताबिक, उनमें से कुछ मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र थे. इस हादसे में कई परिवार के चिराग और उनके सपने दफन हो गए. पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में FIR दर्ज किया है. 

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2 इंजीनियर पर गिरी गाज 

दरअसल, सैदुलाजाब इलाकों में नियमों को ताक पर रखकर कई बड़ी-बड़ी इमारते बनाई जा रही है. जिसके कारण यह हादसा हुआ है. MCD सुत्रों के मुताबिक, बिल्डिंग बगैर नक्शे से बनी थी. पहले बेसमेंट और तीन मंजिले थी. इस मामले में कार्रवाई करते हुए MCD ने असिस्टेंट इंजीनियर सुदेश सिंह चौहान और जूनियर इंजीनियर अमन जैन को सस्पेंड कर दिया है. 

एक और बिल्डिंग को हुआ नुकसान 

बिल्डिंग गिरने से साथ वाली बिल्डिंग को काफी नुकसान हुआ है. MCD ने फिलहाल इस बिल्डिंग को खाली करा दिया है. मशीनों से बिल्डिंग की जांच कराई जाएगी.  जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी. 

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मेजिस्ट्रेट करेंगे घटना की जांच 

CM रेखा गुप्ता बिल्डिंग गिरने वाली जगह पर पहुंची थी. राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है. इस मामले में महरौली थाने में आपराधिक केस दर्ज कर लिया है. हादसे की जांच की जिम्मेदारी मेजिस्ट्रेट की सौंपी गई है. सीएम ने साफ कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा दिल्ली सरकार की पहली प्राथमिकता है. 

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Tags: saket bulding collapse
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