Sajjan Kumar Death Reason: कैसे हुई सज्जन कुमार की मौत? तिहाड़ जेल से अस्पताल ले जाने के बाद क्या हुआ; डॉक्टरों ने किया अहम खुलासा

Sajjan Kumar Death Reason: कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार (20 अगस्त 2026) को निधन हुआ. 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार को आज सुबह तिहाड़ जेल से दिल्ली के VMMC और सफदरजंग अस्पताल लाया गया था. जिस पर सफदरजंग अस्पताल ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दे उनकी मौत के कारण के बारे में बताया है.

अस्पताल की ओर से जारी आधिकारिक के मुताबिक, सज्जन कुमार की हालत काफी गंभीर थी पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची थी. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने के लिए जरूरी मेडिकल और लाइफ सपोर्ट उपाय किए, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. सज्जन कुमार की मौत की खबर सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल उनकी मौत की वजह को लेकर था. ऐसे में जानें कि सफदरजंग के डॉक्टरों ने क्या बताया.

सफदरजंग के डॉक्टरों ने सज्जन कुमार की मौत की क्या वजह बताई?

सफदरजंग हॉस्पिटल ने सज्जन कुमार के बारे में ऑफिशियल जानकारी दी है कि सज्जन कुमार, 84 साल के, को पुलिस सुबह करीब 11:00 AM बजे तबीयत बिगड़ने के बाद VMMC और सफदरजंग हॉस्पिटल लाई थी. उन्हें तुरंत भर्ती किया गया और होश में लाने के उपाय शुरू किए गए. सभी ज़रूरी मेडिकल और लाइफ-सपोर्ट उपाय करने के बावजूद, उन्हें बचाया नहीं जा सका और दोपहर 12:30 PM बजे उनकी मौत हो गई. उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और पार्किंसंस बीमारी थी और उन्हें पहले भी कई बार हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा चुका था.

Sajjan Kumar, aged 84 years, was brought to VMMC & Safdarjung Hospital by Police with altered sensorium around 11:00 AM. He was immediately admitted and resuscitation measures were initiated. Despite providing all necessary medical and life-support measures, he could not be saved… — ANI (@ANI) August 20, 2026

तिहाड़ जेल में काट रहे थे उम्रकैद की सजा

सज्जन कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे. दिसंबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें एक मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में उन पर 1984 में दिल्ली के राज नगर इलाके में एक परिवार के पांच सदस्यों की हत्या से जुड़े आरोप थे. बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा. सज्जन कुमार ने अपनी सजा को चुनौती दी थी, लेकिन उनकी उम्रकैद की सजा बरकरार रही.

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