Sajjan Kumar Death: दिल्ली के पहले सीएम को हराने वाले सज्जन कुमार का निधन, मामूली पार्षद; सांसद फिर बने कैदी

Sajjan Kumar Death: अपने दौर में दिल्ली के दिग्गज कांग्रेसी नेता और 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में सजा काट रहे सज्जन कुमार का 80 वर्ष आयु में निधन हो गया. तिहाड़ जेल में सजा काट रहे पूर्व सांसद सज्जन कुमार की तबीयत खराब होने पर उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. यहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि उनका निधन अस्पताल लाने से पहले ही हो गया था.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सज्जन कुमार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था. दिल्ली से कांग्रेस के सांसद रह चुके सज्जन कुमार वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के 2 मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे. बहुत कम लोग जानते होंगे कि वर्ष 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने बाहरी दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा. इसके बाद वह चर्चा में इसलिए भी आए क्योंकि उन्होंने दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश को बड़े अंतर से हराया था. इस राजनीतिक उलटफेर ने सज्जन कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में पहचान दिलाई थी.

क्या है दोष

सज्जन कुमार को दिल्ली में सिख विरोधी दंगों में सजा सुनाई गई थी. 1984 में दिल्ली कैंट की पालम कॉलोनी में 5 सिखों की हत्या के बाद गुरुद्वारा जला दिया गया था. इसी मामले में सज्जन कुमार तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे. निचली अदालत में बरी किया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर 2018 में लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया था और आपराधिक साजिश और हत्याओं का दोषी करार दिया था. इसके बाद 17 दिसंबर, 2018 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

दंगे में CBI की एक अहम गवाह चाम कौर ने आरोप लगाया था कि सज्जन भीड़ को भड़का रहे थे और इसी वजह से ये हत्या हुई थी. दरअसल, एक नवंबर, 1984 को सरस्वती विहार में सरदार जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या हुई थी। तब भीड़ ने दोनों पर लोहे की सरियों और लाठियों से हमला किया था। इसके बाद दोनों सिखों को जिंदा जला दिया गया था.