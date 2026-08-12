मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, सरकारी कार ठुकराई और DTC बस में बैठकर घर चले गए; भारत के इस सीएम की विदाई का किस्सा क्यों है खास?

Sahib Singh Verma DTC Bus Story: राजनीति में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद यूं तो अक्सर सत्ता की गाड़ी से विदाई होती है. लेकिन, साहिब सिंह वर्मा की विदाई का किस्सा कुछ अलग था. साल 1998 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने सरकारी तामझाम को पीछे छोड़ा और DTC बस से अपने पैतृक गांव मुंडका की ओर निकल पड़े.

यह घटना उनकी सादगी और आम लोगों से जुड़ी छवि की सबसे चर्चित कहानियों में गिनी जाती है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें उनके दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने से उनके पद छोड़ने तक के सफर को और कैसे वह सरकारी कार छोड़ घर जाने के लिए DTC बस चुनी.

साहिब सिंह वर्मा का दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने का सफर

साहिब सिंह वर्मा ने साल 1993 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से जीत हासिल की थी और मदन लाल खुराना की सरकार में मंत्री बने. खुराना के इस्तीफे के बाद बीजेपी विधायक दल ने उन्हें अपना नेता चुना और फरवरी 1996 में साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के सीएम बने. उनका कार्यकाल 12 अक्तूबर 1998 तक चला. सीएम के तौर पर साहिब सिंह की राजनीति का एक बड़ा फोकस दिल्ली के गांवों और ग्रामीण इलाकों पर रहा. उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और सामुदायिक सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया.

प्याज की कीमत जिसने छिन ली साहिब सिंह वर्मा से सीएम की कुर्सी

रिपोर्टों के मुताबिक, साल 1998 में प्याज की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया. उस दौर में प्याज की कीमत करीब 60 रुपये किलो तक पहुंच गई थी. महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर विपक्ष का दबाव बढ़ने लगा और वर्मा की सरकार भी निशाने पर आ गई. इसी राजनीतिक दबाव के बीच 12 अक्टूबर 1998 को साहिब सिंह वर्मा ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया. उनके बाद दिल्ली के सीएम पद की जिम्मेदारी सुषमा स्वराज ने संभाली, जो कि दिल्ली की पहली महिला सीएम भी थी.

जब साहिब सिंह वर्मा ने सरकारी कार छोड़ DTC से घर जाने का फैसला किया

साहिब सिंह वर्मा के इस्तीफे से जुड़ा एक प्रसंग आज भी सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है. बताया जाता है कि सीएम पद छोड़ने के बाद जब वह सरकारी आवास से अपने गांव मुंडका जाने की तैयारी कर रहे थे, तब बड़ी संख्या में समर्थक उनके आवास के बाहर जमा हो गए थे. इसी दौरान उन्होंने सरकारी गाड़ी के बजाय DTC बस से घर जाने का फैसला किया. रास्ते में समर्थकों की भीड़ के कारण जब निकलना मुश्किल हुआ तो उन्होंने लोगों से रास्ता देने का कहा. इसके बाद वह DTC बस में सवार होकर अपने गांव चले गए.

मुख्यमंत्री से केंद्रीय मंत्री तक का सफर

दिल्ली के सीएम पद छोड़ने के बाद भी साहिब सिंह वर्मा की राजनीतिक यात्रा खत्म नहीं हुई. 1999 में वह बाहरी दिल्ली से लोकसभा सांसद चुने गए और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भी रहे. सीएम की कुर्सी से DTC बस तक का उनका सफर इसलिए यादगार बन गया, क्योंकि इसमें सत्ता के शिखर और आम आदमी की जिंदगी के बीच की दूरी कुछ पल के लिए मिटती दिखाई दी.