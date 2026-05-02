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कौन थे जज अमन कुमार शर्मा? सफदरजंग में फंदे से लटका मिला शव; इलाके में मचा हड़कंप

Safdarjung Judge Death: दिल्ली के सफदरजंग इलाके से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. न्यायिक सेवा के सदस्य, जज अमन कुमार शर्मा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है. पुलिस के अनुसार, उनका शव फंदे से लटका हुआ मिला.

By: Shristi S | Last Updated: May 2, 2026 7:52:25 PM IST

सफदरजंग में जज अमन कुमार ने की आत्महत्या
सफदरजंग में जज अमन कुमार ने की आत्महत्या


Judge Aman Kumar Sharma Suicide: दिल्ली के सफदरजंग इलाके में शनिवार को एक जज ने आत्महत्या कर ली. 30 वर्षीय अमन कुमार शर्मा कड़कड़डूमा कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के तौर पर कार्यरत थे. उनका शव उनके आवास पर मिला.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. उनकी आत्महत्या की खबर उनके जीजा ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए उनका शव दे दिया है.

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कौन थे अमन कुमार शर्मा?

अमन कुमार शर्मा 19 जून, 2021 को दिल्ली न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे. उन्होंने 2018 में पुणे के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की थी. अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कई आपराधिक और दीवानी मामलों की सुनवाई की और विभिन्न अदालतों में जज के तौर पर सेवाएं दीं. अक्टूबर 2025 से, वह कड़कड़डूमा कोर्ट में उत्तर-पूर्वी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के पूर्णकालिक सचिव के तौर पर तैनात थे. अधिकारियों ने दोहराया कि, हालांकि अब तक किसी भी साजिश या गड़बड़ी के कोई संकेत नहीं मिले हैं, फिर भी जांच हर संभव कोण से की जा रही है.

बाथरूम में मिला शव

सफदरजंग एन्क्लेव पुलिस स्टेशन को एक PCR कॉल मिली, जिसे DD एंट्री नंबर 34 के तौर पर दर्ज किया गया. सूचना मिलते ही, पुलिस की एक टीम तुरंत ग्रीन पार्क मेन की पहली मंजिल पर स्थित U-4A पर पहुंची. जांच के दौरान पता चला कि अमन कुमार शर्मा का शव उनके घर के बाथरूम के अंदर मिला था. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

जीजा ने पुलिस को घटना की जानकारी दी

पुलिस को इस घटना की जानकारी मृतक के जीजा शिवम ने दी, जो डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं. अपनी शुरुआती जांच में, पुलिस को किसी भी तरह की साजिश या गड़बड़ी के कोई संकेत नहीं मिले हैं. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू की पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है. इस स्तर पर आत्महत्या के पीछे का मकसद अभी स्पष्ट नहीं है. इसका कारण पता लगाने के लिए, पुलिस परिवार के सदस्यों, दोस्तों और करीबी सहकर्मियों से पूछताछ कर रही है.

Tags: delhiJudgeSuicide Case
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