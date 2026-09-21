Delhi Crime: रात 11 बजे स्टेशनरी का सामना लेने निकली थी छठी की छात्रा, दर्जी ने बहलाकर दुकान के अंदर बुलाया; फिर…

Delhi Minor Girl Assault Case: राजधानी दिल्ली के सदर बाजार इलाके से नाबालिग छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि छठी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची रात में स्टेशनरी का सामान लेने घर से निकली थी. इसी दौरान पास की दुकान में मौजूद एक फर्जी ने उसे बहाने से अंदर बुलाया और कथित तौर पर उसे वहां रोक लिया. मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

रात करीब 11 बजे घर ने निकली थी बच्ची

पुलिस के मुताबिक, 16 सिंतबर की रात नाबालिग से जुड़े दुष्कर्म की सूचना PCR कॉल के जरिए मिली थी. जानकारी मिलते ही सदर बाजार थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. सदर बाजार और महिला थाने के ACP ने भी घटनास्थल का जायजा लिया. शुरुआती जांच में सामने आया कि बच्ची रात करीब 11 बजे स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए घर से निकली थी. आरोप है कि पड़ोस की दुकान में मौजूद दर्जी ने उसे बहलाकर दुकान के भीतर बुलाया. इसके बाद बच्ची को कथित तौर पर दुकान में रोक लिया गया और उसके साथ घिनौना कांड किया गया.

आरोपी मकसूद गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और आरोपी की पहचान मकसूद के रूप में की. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को गिरफ्तारी के बाद उसी दिन अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. इस मामले में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट महिला थाने में संबंधित कानूनी धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई. पुलिस का कहना है कि मामले को संवेदनशीलता के साथ संभाला जा रहा है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली में पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला

यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब दिल्ली में नाबालिगों के खिलाफ गंभीर अपराधों को लेकर कई मामले सामने आ चुके हैं. इससे पहले स्वरूप नगर इलाके में एक किशोरी के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या का मामला सामने आया था. उस केस में पुलिस ने 72 घंटे के भीतर चार आरोपियों को पकड़ा था, जिनमें तीन नाबालिग बताए गए थे.