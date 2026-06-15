दिल्ली की बस में यात्री महिलाओं के लिए जारी पिंक सहेली कार्ड पर बदला नियम, जानिए क्या है अनुसूची

Delhi Transport News: दिल्ली में फ्री बस यात्रा का लाभ ले रहीं महिला यात्रियों को पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी करने वाले केन्द्रों के संचालन समय में दिल्ली परिवहन निगम ने बदलाव किया है. DTC के अनुसार, यह बदलाव प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किया गया है.

दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड वितरण व्यवस्था में संशोधन किया है. इसके तहत कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक अवकाश तय किए जाने के बाद अब राजधानी के सभी कार्ड वितरण केंद्र हर सोमवार को पूरी तरह बंद रहेंगे. इस बदलाव के बाद कार्ड बनवाने या किसी भी संबंधित सेवा के लिए केंद्र पहुंचने वाली महिलाओं को अब पहले से केंद्र का शेड्यूल जांचना होगा, ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े.

स्मार्ट कार्ड बनेगा डिजिटल पहचान का माध्यम

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड केवल मुफ्त बस यात्रा का पास नहीं है, बल्कि इसे महिलाओं की डिजिटल पहचान के रूप में भी विकसित किया जा रहा है. यह कार्ड आधार से लिंक रहेगा और इसमें एक क्यूआर कोड शामिल होगा. बस यात्रा के दौरान इस क्यूआर कोड के जरिए यात्रियों का सत्यापन किया जाएगा. बस में चढ़ते ही कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कार्ड स्कैन करेगा, जिससे यात्रा की एंट्री दर्ज हो जाएगी और महिला यात्री बिना टिकट के यात्रा कर सकेगी.

पिंक सहेली कार्ड केवल दिल्ली की महिलाओं के लिए

ज्ञातव्य है कि, पिंक सहेली कार्ड की सुविधा केवल दिल्ली की स्थायी महिला निवासियों के लिए ही हैं. आवेदन करते समय दिल्ली का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा. इसके अन्तर्गत आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज दिए जा सकते है. इन सभी दस्तावेजों पर दिल्ली का पता होना अनिवार्य है. और इसके साथ ही हालिया पासपोर्ट साइज फोटो भी अनिवार्य है. दिल्ली सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सस्ती और आसान परिवहन सुविधा मुहैया कराना है. इस योजना के तहत लाखों महिला यात्री लाभ ले रहे है.

सोमवार को रहेगा अवकाश

दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया है कि साप्ताहिक अवकाश अब सोमवार को लिया जाएगा. जिससे कर्मचारियों को आराम मिलेगा, इससे सेवा का स्तर बढ़ेगा. नई व्यवस्था से कार्ड वितरण में आसानी और पारदर्शिता बनी रहेगी. अधिकारियों ने बताया कि अब महिलाएं कार्ड बनवाने के लिए मंगलवार से शनिवार तक सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आवेदन दे सकती है. यह कार्ड न सिर्फ यात्रा को सुगम बनाता है अपितु महिलाओं को एक डिजिटल पहचान भी देता है.