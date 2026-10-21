50% WFH, सरकारी दफ्तरों में बदल जाएगा टाइमिंग; 1 नवंबर से देखने को मिलेंगे 6 बड़े बदलाव

Delhi Rules Change: देश की राजधानी दिल्ली और इससे सटे शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है. दशहरा पर्व के चलते बुधवार (21 अक्टूबर, 2026) को राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) 200 को पार कर गया. इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ‘विंटर एक्शन प्लान’ (सर्दियों का कार्य योजना) की घोषणा की. ये उपाय 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेंगे. इस योजना के तहत दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसे वाहन जो BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते, उन्हें 1 नवंबर से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा.

क्या-क्या होंगे प्रावधान

दिल्ली सरकार ने निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने और प्रदूषण घटाने के लिए कई उपाय घोषित किए हैं. इनमें अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना करना, कार्यालयों के समय में बदलाव (staggered timings) और सरकारी व निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घर से काम) अनिवार्य करना शामिल है.

दिल्ली के ‘विंटर एक्शन प्लान’ के तहत और कौन-कौन सी पाबंदियां हैं?

1. पार्किंग शुल्क दोगुना: निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए, 1 नवंबर से 28 फरवरी, 2027 तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा. हालांकि, यह बढ़ोतरी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के स्वामित्व और प्रबंधन वाली पार्किंग सुविधाओं पर लागू नहीं होगी.

2. कार्यालयों के समय में बदलाव: ट्रैफिक जाम को कम करने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) के अंतर्गत आने वाले कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे, जबकि दिल्ली सरकार (GNCTD) के अंतर्गत आने वाले कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे. संशोधित समय-सारणी 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगी.

3. 50% वर्क फ्रॉम होम (WFH): दिल्ली सरकार ने सरकारी और निजी कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस दौरान उनके 50% कर्मचारी घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करें, जबकि बाकी 50% कर्मचारी कार्यालय आएं. यह नियम 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा.

4. वैध PUC सर्टिफिकेट के बिना ईंधन नहीं: दिल्ली में 1 अक्टूबर से ही ‘नो PUC, नो फ्यूल’ (बिना PUC सर्टिफिकेट के ईंधन नहीं) का नियम लागू है. इस नियम के तहत दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के सभी ईंधन स्टेशनों पर उन वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा, जिनके पास वैध ‘पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल’ (PUC) सर्टिफिकेट नहीं है.

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपायों का समन्वय करने वाले ‘कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट’ (CAQM) ने मई में ही आदेश दिया था कि वैध PUC सर्टिफिकेट के बिना किसी भी वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस निर्देश को सख्ती से लागू करने के लिए नंबर-प्लेट पहचानने वाले कैमरों और अन्य तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है.

5. निर्माण और तोड़फोड़ (demolition) कार्यों पर प्रतिबंध: ‘विंटर एक्शन प्लान’ (सर्दियों के लिए कार्य योजना) में निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक लगाना शामिल है. इसके साथ ही, प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्माण स्थलों की AI-आधारित निगरानी भी की जाएगी.

6. अधिक स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन: सरकार इलेक्ट्रिक बसों, मेट्रो कनेक्टिविटी के विस्तार, ‘लास्ट-माइल’ परिवहन (अंतिम छोर तक की कनेक्टिविटी) में सुधार और कारपूलिंग को बढ़ावा देगी. इसका उद्देश्य निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को घटाना है.