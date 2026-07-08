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Delhi Building Collapse: भारी बारिश के कारण रोहिणी में भरभराकर गिरी निर्माणाधीन बिल्डिंग, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

Rohini Building Collapse: मॉनसून आते ही दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में बुधवार को एक हादसे की खबर सामने आ रही है.  भारी बारिश के दौरान एक बन रही बिल्डिंग अचानक गिर गई.

By: Shristi S | Last Updated: July 8, 2026 5:58:51 PM IST

भारी बारिश के कारण रोहिणी में भरभराकर गिरी निर्माणाधीन बिल्डिंग
भारी बारिश के कारण रोहिणी में भरभराकर गिरी निर्माणाधीन बिल्डिंग


Rohini Building Collapse: मॉनसून आते ही दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में बुधवार को एक हादसे की खबर सामने आ रही है.  भारी बारिश के दौरान एक बन रही बिल्डिंग अचानक गिर गई.

बिल्डिंग गिरने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. शुरुआती खबरों के मुताबिक, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है.

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मौके पर फायर डिपार्टमेंट की चार गाड़ियां

फायर डिपार्टमेंट को घटना की जानकारी शाम करीब 4:20 बजे मिली. चार फायर गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. फायरफाइटर्स, पुलिस और दूसरी राहत एजेंसियां ​​मलबा हटाकर फंसे हुए लोगों को ढूंढ रही हैं. एडमिनिस्ट्रेशन लगातार हालात पर नज़र रखे हुए है. राहत और बचाव का काम चल रहा है.

मलबा हटाने के लिए JCB मशीनें लगाई गईं

राहत और बचाव ऑपरेशन में NDRF के जवान भी लगाए गए हैं. मलबा हटाने और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए JCB समेत भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, राहत और बचाव ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है. मलबे में फंसे लोगों की सही संख्या और हादसे की वजह का अभी पता लगाया जा रहा है. प्रशासन ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सुरक्षा कड़ी कर दी है.

इस बीच, फायर ब्रिगेड की टीम मलबे में फंसे लोगों के लिए रास्ता बनाने के लिए कटर मशीन से लिंटेल काट रही है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, फायर ब्रिगेड ने दो और फायर टेंडर मौके पर भेजे हैं. फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की संभावना है. सही संख्या अभी साफ नहीं है. हालांकि, शुरुआती जानकारी के अनुसार मलबे में 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है.

मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया

मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के लिए भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश ने आम जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. राजधानी दिल्ली में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है और ट्रैफिक की दिक्कतें हो रही हैं.

Tags: building collapsedelhiheavy rain
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