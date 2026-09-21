Rohini Jail Murder: तंबाकू बेचने को लेकर हुआ था विवाद? जेल के वार्ड-3 में कैदी की हत्या; बैरक लौटते वक्त धारदार हथियार से हमला

Pramod Murder in Rohini Jail: दिल्ली की जेल के भीतर एक बार फिर कैदी की हत्या से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. रोहिणी सेंट्रल जेल नंबर-10 के वार्ड-3 में 31 वर्षीय विचाराधीन कैदी प्रमोद उर्फ मोहिंदर पर सोमवार 21 सितंबर 2026 को धारदार हथियार से हमला कर दिया गया. गंभीर चोट लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच में विवाद की वजह जेल के अंदर तंबाकू बेचने को लेकर हुई कहासुनी बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, मामले में दो साथी कैदियों की भूमिका सामने आई है.

दोपहर करीब 12 बजे हुआ हमला

जानकारी के मुताबिक, वारदात दोपहर करीब 12 बजे वार्ड नंबर 3 में हुई. प्रमोद आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायिक हिरासत में बंद था और बैरक नंबर 203 में रहता था. शुरुआती जांच में वह अपनी बैरक की तरफ लौट रहा था. इसी दौरान दो कैदियों ने कथित तौर पर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में प्रमोद की गर्दन पर गंभीर चोट आई. जेल प्रशासन ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया. BSA अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

तंबाकू बेचने को लेकर हुआ था विवाद?

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि प्रमोद जेल के भीतर कथित तौर पर तंबाकू बेचता था. इसी को लेकर उसकी कुछ कैदियों से कहासुनी होने की बात सामने आई. सूत्रों के मुताबिक, भोला और मुकेश नाम के कैदियों पर हत्या में शामिल होने का आरोप है. हालांकि, पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हमले की वास्तविक वजह और आरोपियों की भूमिका साफ होगी. प्रमोद की पहचान मोहिंदर उम्र 31 साल पिता तुलसीराम के तौर पर हुई है. वह आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायिक हिरासत में था.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और थाना समयपुर बादली के SHO मौके पर पहुंचे. पुलिस टीम ने रोहिणी सेंट्रल जेल नंबर-10 का निरीक्षण किया. इसके अलावा BSA अस्पताल से मृतक की मेडिको-लीगल केस (MLC) रिपोर्ट भी हासिल की गई है. जांच टीम जेल परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमला किस हथियार से किया गया, घटना के वक्त कौन-कौन कैदी आसपास मौजूद थे और हमले के पीछे वास्तविक विवाद क्या था.