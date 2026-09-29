‘अंकल’ को बूढ़ा होने तक जेल… बच्ची की बात सुन जज रजनी रंगा ने लिखी दिल छू लेने वाली बात, HC ने दिया नोट पहुंचाने का आदेश

Judge Note For Assault Survivor: किसी बच्चे के लिए अदालत की चौखट तक पहुंचना ही आसान नहीं होता, लेकिन इस मामले में 10 साल की बच्ची ने डर के आगे चुप रहने के बजाय उस शख्स के खिलाफ आवाज उठाई, जिसे वह कभी ‘अंकल’ कहती थी. बच्ची ने अदालत से कहा कि जिस अंकल ने उसे चोट पहुंचाई, उसे तब तक जेल में रखा जाए, जब तक वह बूढ़ा न हो जाए. उसकी यह बात ट्रायल कोर्ट की जज तक पहुंची और फैसले के अंत में जज ने कानूनी भाषा से अलग हटकर बच्ची के नाम एक पर्सनल मैसेज लिखा.

क्या था पूरा मामला?

घटना 23 जुलाई 2023 की है. उस समय बच्ची की उम्र 7 साल की थी. मामले में सुमित शाक्य को 12 साल से कम उम्र की बच्ची पर गंभीर शोषण, हमला और आराधिक धमकी देने का दोषी ठहराया गया. ट्रायल कोर्ट ने POCSO एक्ट के तहत उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल और एक लाख रुपये जुर्माने की जा सुनाई गई है.

आपराधिक धमकी के मामले में भी पांच साल की सश्रम जेल और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. दोनों सजाएं साथ चलनी हैं. ट्रायल कोर्ट ने बच्ची के लिए 10.50 लाख रुपये का मुआवजा भी तय किया. इसमें अपराध की गंभीरता, बच्ची और उसके परिवार का दुख तथा उसके लंबे समय तक पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखा गया.

जज ने अपने नोट में क्या कहा?

रोहिणी स्थित POCSO ट्रायल कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज रजनी रंगा ने फैसले के अंत में बच्ची को सीधे संबोधित करते हुए लिखा कि कोर्ट ने उसकी बात सुनी और उसकी उस इच्छा को स्वीकार किया कि ‘अंकल’ को बूढ़ा होने तक जेल में रखा जाए.

जज ने संदेश में कहा कि प्यारी बच्ची,

बेटा, इस कोर्ट ने तुम्हारी बात सुनी. जब तुमने कहा कि जब तक अंकल बूढ़े न हो जाएं, तब तक उन्हें जेल में ही रखा जाए, तो इस कोर्ट ने तुम्हारी बात सुनी और इस कोर्ट ने तुम्हारी बात मान ली है. आज, इस कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जिस आदमी को तुम ‘अंकल’ कहती थीं, वह फिर कभी आज़ाद नहीं घूमेगा. वह अपनी बाकी ज़िंदगी पिंजरे में रहेगा. वह उसी पिंजरे में बूढ़ा होगा. वह उसी पिंजरे में मरेगा. वह तुम्हें, या तुम्हारी छोटी बहन को, या किसी और बच्चे को, फिर कभी चोट नहीं पहुँचा पाएगा.

तुम सबसे बहादुर छोटी लड़की हो जिसे इस कोर्ट ने कभी देखा है. तुम कोर्ट आई, तुमने उस आदमी की तरफ इशारा किया जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी, और तुमने सच कहा. जिस आदमी को तुम ‘अंकल’ कहती थीं, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया. लेकिन तुम चुप नहीं रहीं. तुमने अपनी मां को बताया और क्योंकि तुममें बोलने की हिम्मत थी, वह फिर कभी किसी दूसरे बच्चे को चोट नहीं पहुंचा पाएगा.

यह कोर्ट तुम्हें तुम्हारा बचपन वापस नहीं दे सकता. लेकिन कोर्ट मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी बात सुन ली गई है. तुम्हारी अर्जी मान ली गई है. जिस आदमी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, वह आज़ाद इंसान के तौर पर फिर कभी सूरज नहीं देख पाएगा. अब, बेटा, अपनी ज़िंदगी जियो. स्कूल जाओ. दोस्त बनाओ. हंसो. खेलो. सपने देखो. यह कोर्ट तुम्हारी हिम्मत को हमेशा याद रखेगा.

हाई कोर्ट ने दिया नोट पहुंचाने का आदेश

22 सितंबर 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की बेंच ने निर्देश दिया कि ट्रायल जज का यह संदेश बच्ची या उसके परिवार तक पहुंचाया जाए. नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली DLSA को दो सप्ताह के भीतर संदेश की प्रति मुआवजे की रकम के साथ देने को कहा गया है. हाई कोर्ट ने दोषी की सजा निलंबित कर जमानत देने से फिलहाल इनकार किया.

अदालत ने मामले में उपलब्ध सबूतों, जिसमें फॉरेंसिक सबूत भी शामिल हैं, को देखते हुए इस चरण पर सजा निलंबित करने से इनकार किया. मुआवजे की स्थिति पर DLSA से रिपोर्ट मांगी गई है. मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर 2026 को होगी, जबकि अपील 20 जनवरी 2027 को सूचीबद्ध है.