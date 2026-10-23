किडनैपिंग कर मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती, उम्रकैद की सजा के बाद पुलिस को चकमा देकर हुआ था फरार; 26 साल बाद गिरफ्तार

दिल्ली के पटेल नगर थाने में 31 साल पहले दर्ज अपहरण और 1 करोड़ रुपये की फिरौती के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. लेकिन इसके बाद वह पैरोल मिलने के बाद फरार हो गया. फिर उसे 26 साल बाद गिरफ्तार किया. आखिर वह 26 सालों तक कहां था और पुलिस की चंगुल से कैसे बच पाया. आइए समझते हैं पूरा मामला.

क्या है यह अपहरण केस?

यह अपहरण का मामला साल 1995 का था. 12 सितंबर को दिल्ली के पटेल नगर निवासी ऋषि सेठी AIIMS के डायरेक्टर के घर के पास अपनी कार में बैठे थे. शाम करीब 7 बजे तीन से चार लोगों ने उन पर हमला किया, आंखों पर पट्टी बांधी और उनकी ही कार में अगवा कर लिया. इसके बाद उन्हें एक अज्ञात जगह पर ले जाकर बंधक बना लिया गया.

अपहरण के बाद आरोपियों ने ऋषि सेठी को छोड़ने के बदले उनके परिवार से 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. पुलिस की जांच के दौरान आरोपियों के कहने पर फिरौती की रकम का एक हिस्सा मेरठ के एक होटल में रखा गया. इस बीच पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थी.

पुलिस ने आरोपी को कैसे पकड़ा?

आरोपी की पहचान 57 साल के अमित यादव के तौर पर हुई है, जो उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला है. जब आरोपी अमित यादव फिरौती की रकम लेने होटल पहुंचा, तो उसे पुलिस ने वहां से गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से 10 लाख रुपये बरामद किए गए. आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस उस जगह पहुंची जहां सेठी को बंधक बनाकर रखा गया था.

वहीं ऋषि सेठी गाजियाबाद में एक घर के स्टोररूम में जंजीरों से बंधा मिला. पुलिस ने उसे सुरक्षित बचा लिया. जांच के दौरान, किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई चीजें, जिसमें ताला, चाबी, पट्टियां और दूसरी ज़रूरी चीज़ें भी बरामद की गईं.

उम्रकैद की सजा मिलने के बाद हुआ फरार

25 अगस्त 1999 को कोर्ट ने आरोपी अमित यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई और 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. उसने दिल्ली हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी, जिसके बाद 15 जनवरी 2000 को उसे एक महीने की अंतरिम जमानत मिली. लेकिन जमानत खत्म होने के बाद वह जेल नहीं लौटा और फरार हो गया. 13 दिसंबर 2000 को उसकी अपील खारिज हो गई और उम्रकैद की सजा बरकरार रही.

26 सालों तक पहचान बदलकर रहा फरार