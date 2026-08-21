Reservation Hatao Andolan: जंतर मंतर पर कैसे होगा ‘रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन’ दिल्ली पुलिस ने किया अनुमति देने से इन्कार; कहा- अफवाहों से दूर रहें

Reservation Hatao Andolan: देश की राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर एक बार फिर सुर्खियों में है. कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद शुक्रवार (21 अगस्त, 2026) से दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन’प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है, हालांकि, द‍िल्‍ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को अनुमति से इन्कार कर दिया है. दिल्ली पुलिस के आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस पूरे इलाके में धारा 163 के तहत पाबंदी लागू है. ऐसे क‍िसी भी आंदोलन या धरने के लि‍ए कोई अनुमत‍ि नहीं दी गई है. दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के बाबत कहा है क‍ि जो भी सोशल मीडिया पोस्ट चल रही हैं वो भ्रामक हैं.

क्या कहा दिल्ली पुलिस ने

दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर कहा है कि गुरुवार (21 अगस्त, 2026) को जंतर मंतर पर ‘रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन’ के नाम से कोई विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है. सोशल मीडिया पर जो भी वीडियो या पोस्ट में धरने का दावा किया जा रहा है, वह झूठा और भ्रामक है.

जंतर मंतर पर धारा 163 लागू

पुलिस ने लोगों से अनुरोध भी किया है कि वे बिना जांच किए कोई वीडियो या पोस्ट आगे न बढ़ाएं. प्रदर्शन के बाबत दिल्ली पुलिस की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि पहले से ही नई दिल्ली जिले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 (आईपीसी की पुरानी धारा 144) के तहत पाबंदी के आदेश लागू हैं.धारा 163 के तहत पूरे इलाके में पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकठ्ठा होने की अनुमति नहीं है. ऐसे में जुलूस, प्रदर्शन या किसी तरह की विरोध रैली या धरना देने पर पाबंदी है. वहीं, पुलिस की ओर से साफ चेतावनी भी दी गई है कि जो लोग धरने की अनुमति मिलने की झूठी खबर फैलाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

कई सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की गई आंदोलन की जानकारी

यहां पर बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद से ही सोशल मीडिया पर आरक्षण हटाओ आंदोलन की चर्चा है. इंस्टाग्राम पर शुरू हुए इस पेज पर भी लाखों छात्र और लोग अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं. इसी पेज से कहा जा रहा था कि जल्द ही जंतर-मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन के तहत धरना और प्रदर्शन किया जाएगा. कई सोशल मीडिया हैंडलों से भी गया कि 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन का शंखनाद होगा. ऐसे में असमंजस यह है कि दिल्ली पुलिस ने जब अनुमति नहीं दी है कि कैसे यहां पर प्रदर्शनकारी जुटेंगे.

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