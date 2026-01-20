Republic Day 2026 Delhi Weather: दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर कैसा रहेगा मौसम का हाल, फटाफट नोट कर लें IMD की ताजा भविष्यवाणी

Republic Day 2026 Delhi Weather: दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है. कुछ राज्यों में धूप निकलने से ठंड से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से एक बार मौसम का मिजाज बदल सकता है. आने वाले दिनों में बारिश होने के बाद तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है. फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में न्यूनतम पारा 8 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से ताजा अलर्ट जारी किया गया है. इसके मुताबिक, आने वाले कुछ दिनों में उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों के न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना नहीं है. इसका मतलब यह है कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में इजाफा हो सकता है. इसके बाद लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के आसार बन रहे हैं.

बारिश से बदल सकता है मौसम

IMD के मुताबिक, उत्तर भारत के मौसम में पिछले काफी लंबे दिनों से शुष्क सर्दी जारी है, लेकिन अब हल्की बारिश से इसमें बदलाव आएगा. IMD के मुताबिक सप्ताह बारिश के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. इसके बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल जाएगा. इन सभी बदलावों में बारिश भी शामिल है. मौसम विभाग के मुताबिक, देश की दिल्ली और एनसीआर के शहरों (नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नूहं) में शुक्रवार (23 जनवरी 2026) को बारिश होने की पूरी संभावना है. इसके चलते मौसम में साफ हो जाएगा. इसके बाद अगले दो-तीन दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, इस दौरान बूंदाबांदी हो सकती है.

कैसा रहेगा 26 जनवरी को मौसम

उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मध्य सप्ताह से लेकर अगले मध्य सप्ताह तक 2 मौसम प्रणालियां सक्रिय रहने की संभावना है. इसका खास असर उत्तर भारत के कुछ राज्यों में नहीं होगा, जिसमें दिल्ली भी शामिल है. इस दौरान दिल्ली-एनसीआर में 23 जनवरी को पहली बारिश हो सकती है. इसके अलावा, कई राज्यों में अगले सप्ताह 26 से 28 जनवरी 2026 के बीच बारिश की एक और लहर आने के आसार हैं. IMD के वैज्ञानिकों के अनुसार, 26 जनवरी, 2026 को गणतंत्र दिवस समारोह पर भी मौसम के बदले मिजाज का असर रहेगा, लेकिन तेज बारिश या फिर घने बादल छाने का अलर्ट फिलहाल मौसम विभाग की ओर जारी नहीं किया गया है.