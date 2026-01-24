Republic Day 2026 Delhi Weather: क्या बारिश बिगाड़ेगी 26 जनवरी का जश्न? आखिर कैसा रहेगा गणतंत्र दिवस पर मौसम, IMD अलर्ट

Republic Day 2026 Delhi weather Forecast: पूरा भारत सोमवार, 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है. देश भर में उत्सव का माहौल रहेगा, जिसमें मुख्य कार्यक्रम इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर होगा. हर साल, इस दिन शानदार गणतंत्र दिवस परेड होती है, जिसमें प्रभावशाली सैन्य शक्ति और जीवंत सांस्कृतिक झांकियां दिखाई जाती हैं .गणतंत्र दिवस उस दिन को श्रद्धांजलि है जब संविधान लागू हुआ था, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया. लगभग दो घंटे का यह शो भारतीय वायु सेना के शानदार फ्लाई पास्ट के साथ समाप्त होगा. ऐसे में अगर आप भी इस परेड का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जान लें कि गणतंत्र दिवस पर मौसम कैसा रहने वाला है?

मौसम पर निर्भर प्रोग्राम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्सवों का जोश और उत्साह काफी हद तक मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है. लोगों की भागीदारी और उत्साह अक्सर ठंड की डिग्री पर निर्भर करता है और अगर बारिश होती है तो यह कम हो सकता है. कोहरे, कम विजिबिलिटी और बारिश ने अतीत में कभी-कभी समारोह कार्यक्रम को प्रभावित किया है, लेकिन प्रतिभागियों के जोश में कभी कमी नहीं आई.

कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली/NCR में मौजूदा मौसम की स्थिति गणतंत्र दिवस के लिए कुछ चिंताएं बढ़ा सकती है, क्योंकि यह इवेंट सिर्फ़ 2 दिन दूर है और सर्दियों का पीक टाइम हमेशा खराब मौसम के लिए संवेदनशील रहता है. अच्छी बात यह है कि चल रहा बारिश का दौर कल तक खत्म हो सकता है. दिन में आसमान में कुछ बादल रह सकते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस पर बारिश की उम्मीद नहीं है. साथ ही बता दें, अगले तीन दिनों में हवा में ठंडक और तापमान में गिरावट आने की संभावना है.

26 जनवरी 2026 को, सुबह का मौसम ठंडा और हवा वाला रहने की उम्मीद है, जब दर्शक कर्तव्य पथ पर अपनी जगह लेंगे. सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है, जिससे विज़िबिलिटी कम हो सकती है. न्यूनतम तापमान 8°C से 10°C के बीच रह सकता है. फ्लाई पास्ट के समय तक मौसम साफ होने की उम्मीद है, जिससे फॉर्मेशन और एरोबेटिक्स जैसे कि मशहूर ‘वर्टिकल चार्ली’ का शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा.