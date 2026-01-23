दिल्ली मेट्रो ने बदल दी टाइमिंग, घर से निकलने से पहले नोट कर लें DMRC की एडवाइजरी

Republic Day 2026 Delhi Metro Timing: दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों की भी लाइफलाइन बन चुकी दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में रोजाना 60 से 65 लाख लोग सफर करते हैं. त्योहार और अन्य मौकों पर दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की संख्या 70 लाख के भी पार चली जाती है. कई बार दिल्ली मेट्रो के यात्रियों की संख्या 81 लाख से भी ऊपर जा चुकी है. अगर आप भी दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने संचालन को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है. गणतंत्र दिवस यानी सोमवार (26 जनवरी, 2026) के अवसर दिल्ली मेट्रो ने बड़ा एलान किया है. इसके तहत दिल्ली मेट्रो 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ परेड में शामिल होने वालों के लिए विशेष सुविधा मुहैया करा रही है. दिल्ली मेट्रो द्वारा उपलब्ध कराई गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 26 जनवरी, 2026 को मेट्रो सेवाएं सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाएंगी. इससे लोग आसानी से परेड में पहुंचें.

मिलेगा मेट्रो का फ्री टिकट

यहां पर बता दें कि देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी, 2026 को भव्य परेड का आयोजन होगा. इस परेड में शामिल होने वालों के लिए दिल्ली मेट्रो सुबह 3 00 बजे से शुरू हो जाएगी. यह पहली बार है जब निमंत्रण पत्र के साथ आने-जाने वालों के लिए दिल्ली मेट्रो का फ्री टिकट भी दिया गया है.

रोजाना सुबह 5 बजे से चलती है दिल्ली मेट्रो

यहां पर बता दें कि दिल्ली मेट्रो का परिचालन रोजाना सुबह 5 बजे से शुरू होता है. वहीं, ये ट्रेनें रात 11 बजकर 30 मिनट तक चलती हैं. यह अलग बात है कि लोगों की सुविधा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो की पहली और आखिरी ट्रेन का समय अलग-अलग लाइन पर भिन्न है. जैसे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सुबह 4 बजकर 45 मिनट से ही शुरू हो जाती है. वहीं, कुछ लाइनों पर रविवार को सेवा देर से (लगभग 6 बजे) से मिलती है. मजेंटा लाइन पर रविवार को देर से मेट्रो का परिचालन होता है.