Home > दिल्ली > दिल्ली मेट्रो ने बदल दी टाइमिंग, घर से निकलने से पहले नोट कर लें DMRC की एडवाइजरी

दिल्ली मेट्रो ने बदल दी टाइमिंग, घर से निकलने से पहले नोट कर लें DMRC की एडवाइजरी

Republic Day 2026 Delhi Metro Timing: गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2026) के दिन दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने अपनी सेवाओं में बदलाव किया है.

By: JP Yadav | Published: January 23, 2026 2:05:19 PM IST

Republic Day 2026 Delhi Metro Timing: गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2026) के दिन दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने अपनी सेवाओं में बदलाव किया है.
Republic Day 2026 Delhi Metro Timing: गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2026) के दिन दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने अपनी सेवाओं में बदलाव किया है.


Republic Day 2026 Delhi Metro Timing: दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों की भी लाइफलाइन बन चुकी दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में रोजाना 60 से 65 लाख लोग सफर करते हैं. त्योहार और अन्य मौकों पर दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की संख्या 70 लाख के भी पार चली जाती है. कई बार दिल्ली मेट्रो के यात्रियों की संख्या 81 लाख से भी ऊपर जा चुकी है. अगर आप भी दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने संचालन को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है.  गणतंत्र दिवस यानी सोमवार (26 जनवरी, 2026) के अवसर दिल्ली मेट्रो ने बड़ा एलान किया है. इसके तहत दिल्ली मेट्रो 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ परेड में शामिल होने वालों के लिए विशेष सुविधा मुहैया करा रही है. दिल्ली मेट्रो द्वारा उपलब्ध कराई गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 26 जनवरी, 2026 को मेट्रो सेवाएं सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाएंगी. इससे लोग आसानी से परेड में पहुंचें.  

You Might Be Interested In

मिलेगा मेट्रो का फ्री टिकट

यहां पर बता दें कि देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी, 2026 को भव्य परेड का आयोजन होगा. इस परेड में शामिल होने वालों के लिए दिल्ली मेट्रो सुबह 3 00 बजे से शुरू हो जाएगी. यह पहली बार है जब निमंत्रण पत्र के साथ आने-जाने वालों के लिए दिल्ली मेट्रो का फ्री टिकट भी दिया गया है. 

रोजाना सुबह 5 बजे से चलती है दिल्ली मेट्रो

यहां पर बता दें कि  दिल्ली मेट्रो का परिचालन रोजाना सुबह 5 बजे से शुरू होता है. वहीं, ये ट्रेनें रात 11 बजकर 30 मिनट तक चलती हैं. यह अलग बात है कि लोगों की सुविधा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो की पहली और आखिरी ट्रेन का समय अलग-अलग लाइन पर भिन्न है. जैसे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सुबह 4 बजकर 45 मिनट से ही शुरू हो जाती है. वहीं, कुछ लाइनों पर रविवार को सेवा देर से (लगभग 6 बजे) से मिलती है. मजेंटा लाइन पर रविवार को देर से मेट्रो का परिचालन होता है. 

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: Delhi MetroDelhi Metro NewsRepublic Day 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
दिल्ली मेट्रो ने बदल दी टाइमिंग, घर से निकलने से पहले नोट कर लें DMRC की एडवाइजरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दिल्ली मेट्रो ने बदल दी टाइमिंग, घर से निकलने से पहले नोट कर लें DMRC की एडवाइजरी
दिल्ली मेट्रो ने बदल दी टाइमिंग, घर से निकलने से पहले नोट कर लें DMRC की एडवाइजरी
दिल्ली मेट्रो ने बदल दी टाइमिंग, घर से निकलने से पहले नोट कर लें DMRC की एडवाइजरी
दिल्ली मेट्रो ने बदल दी टाइमिंग, घर से निकलने से पहले नोट कर लें DMRC की एडवाइजरी