Rekha Gupta Health Department: CM रेखा गुप्ता का बड़ा कदम, स्वास्थ्य विभाग का पुनर्गठन शुरू; सिस्टम होगा पारदर्शी

Rekha Gupta Health Department: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की स्वास्थय सेवाओं को मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की लिए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) में 40 से अधिक मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है.

मेडिकल सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य में बड़ा कदम

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्लीवासियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जानकारी के अनुसार, सीपीए में हेड ऑफ ऑफिस (एचओओ) डॉ. विनोद कुमार रंगा सहित 10 डॉक्टरों का तबादला किया गया है. इसके साथ ही पैरामेडिकल सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से 19 कर्मचारियों का भी स्थानांतरण किया गया है. इनमें फार्मासिस्ट, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट और ड्राइवर शामिल हैं. सरकार का मानना है कि इस कदम से स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और आम जनता को बेहतर इलाज और सुविधाएं मिल सकेंगी.

मानव संसाधन की समीक्षा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से सीपीए में कार्यरत विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों का भी स्थानांतरण किया गया है. इसमें सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट स्तर के 10 कर्मचारी शामिल हैं. मानव संसाधन की समीक्षा के दौरान सीपीए में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थिति का विस्तृत आकलन किया गया. इस दौरान ऐसे कर्मचारियों की भी जानकारी जुटाई गई जो सीपीए के वेतनमान पर तो हैं, लेकिन वर्तमान में अन्य कार्यालयों में कार्यरत हैं. सरकार का उद्देश्य इन सभी संसाधनों का अधिक प्रभावी और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना है.

स्वास्थ्य व्यवस्था अधिक सक्षम बनाने की तरफ कदम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था का एक अहम केंद्र है, जहां से दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रियों की खरीद और आपूर्ति का संचालन किया जाता है. इस प्रणाली को और अधिक सक्षम और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न अस्पतालों और विभागों से अनुभवी अधिकारियों और कर्मचारियों को जोड़ा जा रहा है.

मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के निर्देशानुसार, स्वास्थ्य विभाग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव को स्वीकृति दी गई है। 40 से अधिक डॉक्टरों, पैरामेडिकल और प्रशासनिक अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है, जिसके माध्यम से दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद एवं आपूर्ति व्यवस्था को और… — CMO Delhi (@CMODelhi) June 1, 2026

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स्वास्थ्य व्यवस्था होगी पारदर्शी

इस प्रक्रिया के तहत अलग-अलग अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों से 12 चिकित्सा अधिकारियों को सीपीए में तैनात किया गया है. इनमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी और सीएमओ स्तर के अधिकारी शामिल हैं. इनकी तैनाती से खरीद, भंडारण, आपूर्ति और प्रशासनिक कार्यों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय कार्यों को गति देने के लिए कई अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं. इसके तहत प्रोजेक्ट ब्रांच, केयरटेकिंग ब्रांच, स्टोर एवं परचेज ब्रांच, कंप्यूटर सेल, मोबाइल हेल्थ स्कीम, पीजीएमएस, आरटीआई, चाइल्ड राइट्स, हेल्थ मेला, अस्पताल समन्वय और अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों के संचालन की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को दी गई है. इसके अलावा स्टोर एवं परचेज ब्रांच और सीपीए से जुड़े कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक प्रशासनिक बदलाव भी किए गए हैं, ताकि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था अधिक पारदर्शी, तेज और जवाबदेह बन सके.

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