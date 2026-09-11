Delhi: सत्य निकेतन हादसे के बाद रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली को मिलेगा अपना SDRF; 1100 जवान संभालेंगे आपदा की कमान

Delhi SDRF 1100 Personnel: साउथ दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार 6 सितंबर 2026 में पेइंग गेस्ट बिल्डिंग गिरने के बाद, अब आखिरकार दिल्ली का अपना स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) होगा. यह फोर्स कुदरती और इंसानों की बनाई आपदाओं से निपटने के लिए देश की तैयारी और रिस्पॉन्स को मज़बूत करेगी. इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई थी और शहर भर की बिल्डिंग्स पर सेफ्टी के लिए कार्रवाई शुरू हो गई थी. इस फोर्स को बनाने का एलान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) के अधिकारियों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग के बाद किया.

दिल्ली SDRF में 1100 लोग होंगे

दिल्ली सरकार के तहत 1,100 लोगों वाली एक डेडिकेटेड SDRF बटालियन बनाई जाएगी. इस फोर्स को NDRF ट्रेनिंग देगा और यह आपदा की स्थितियों में तेज़ी से रिस्पॉन्स दे सकेगी, बचाव और राहत ऑपरेशन कर सकेगी और जान-माल के नुकसान को कम करने में मदद कर सकेगी. यह फैसला दिल्ली सेक्रेटेरिएट में गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एक हाई-लेवल मीटिंग में लिया गया. मीटिंग में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा, NDRF के डायरेक्टर जनरल पीयूष आनंद, इंस्पेक्टर जनरल नरेंद्र बुंदेला और अलग-अलग डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी शामिल हुए.

NDRF अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को प्रस्तावित SDRF के बारे में जानकारी दी और कहा कि यह फोर्स राज्य सरकार के तहत काम करेगी और इमरजेंसी के दौरान तेज़ी से तैनात की जाएगी. NDRF अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देगा और राजधानी की भौगोलिक स्थितियों और स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर खास इक्विपमेंट के साथ दिल्ली सरकार की मदद करेगा.

फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस कर्मचारियों के लिए खास ट्रेनिंग

दिल्ली सरकार फायर डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के कर्मचारियों के लिए खास ट्रेनिंग का भी इंतज़ाम करेगी ताकि डिज़ास्टर रिस्पॉन्स ऑपरेशन के दौरान अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल मज़बूत हो सके. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उपलब्ध डिज़ास्टर-मैनेजमेंट इक्विपमेंट और उनके स्टोरेज की जगहों की जानकारी संबंधित डिपार्टमेंट के साथ शेयर करें ताकि इमरजेंसी के दौरान रिसोर्स जल्दी मिल सकें.

उन्होंने कहा कि दिल्ली में SDRF का गठन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, यह देखते हुए कि ज़्यादातर राज्यों के पास पहले से ही अपनी डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले मेट्रोपॉलिटन शहर के लिए एक डेडिकेटेड फोर्स का होना खास तौर पर ज़रूरी है, और इससे राजधानी की बाहरी मदद पर निर्भरता कम होगी, साथ ही तुरंत स्थानीय रिस्पॉन्स के लिए इसकी क्षमता भी मज़बूत होगी.

#WATCH | Delhi | MCD has resumed the controlled demolition of the building adjoining the one that collapsed in Satya Niketan on 6th September; dust mitigation measures are also being taken at the site pic.twitter.com/2Bb8qI6PsW — ANI (@ANI) September 10, 2026

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर और आबादी के लगातार बढ़ने के कारण मज़बूत तैयारी की ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि मकसद सिर्फ़ किसी आपदा के बाद रिस्पॉन्ड करना ही नहीं है, बल्कि यह भी पक्का करना है कि शहर कुदरती और इंसानों की वजह से होने वाली इमरजेंसी से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो.

दिल्ली में NDRF की मौजूदगी बढ़ाना

मीटिंग में NDRF को राजधानी में अपनी मौजूदगी मज़बूत करने के लिए दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में ज़मीन देने पर भी चर्चा हुई. NDRF अधिकारियों ने कहा कि फ़ोर्स के पास दिल्ली के बाहरी इलाकों में पहले से ही ज़मीन है, जहां कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन राजधानी की स्ट्रेटेजिक अहमियत और केंद्र सरकार के ज़रूरी इंस्टीट्यूशन की मौजूदगी को देखते हुए सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ दिल्ली में और मौजूदगी की ज़रूरत है. अधिकारियों ने मीटिंग में बताया कि दिल्ली सरकार के पास इस काम के लिए सही जमीन है जो दी जा सकती है. सीएम रेखा गुप्ता ने संबंधित डिपार्टमेंट को इस मामले पर तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया.