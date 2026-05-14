हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस टाइमिंग में बदलाव, PM की अपील के बाद दिल्ली सरकार के बड़े फैसले

Delhi Government Rekha Gupta: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन खपत को कम करने की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को हाई लेवल बैठक बुलाई. इसमें दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. बैठक में फैसला लिया गया कि दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा. बैठक के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने इसका एलान किया. साथ ही उन्होंने प्राइवेट कंपनियों से भी अपील है कि वह अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम दें. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार दिल्ली सरकार पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों स्तरों पर काम कर रही है.

दिल्ली सरकार के बड़े फैसले

हाल ही में पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि ईंधन की बचत करने के लिए वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए. साथ ही सार्वजनिक वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए. इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं.

दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम लागू किया गया है. साथ ही प्राइवेट कंपनियों से कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन घर से काम करने की सुविधा देने की अपील की गई है.

दिल्ली के सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले पेट्रोल-डीजल में 20 फीसदी की कटौती की जाएगी. इसका मतलब है कि जिन अधिकारियों को 200 लीटर पेट्रोल दिया जाता था, उन्हें 160 लीटर दिया जाएगा.

दिल्ली के सरकारी दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया गया है. दिल्ली सरकार के ऑफिस का समय सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक कर दिया गया है. वहीं, दिल्ली नगर निगम के सभी ऑफिस सुबह 8:30 बजे से शाम साढ़े 5:00 बजे तक काम करेंगे.

दिल्ली सरकार फिजिकल मीटिंग की जगह ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस पर जोर दे रही है. इसके लिए दिल्ली सरकार 50 फीसदी मीटिंग्स ऑनलाइन ही करेगी.

दिल्ली सरकार के सरकारी अधिकारी हर सोमवार को मंडे मेट्रो के तौर पर काम करेंगे. इसका मतलब है कि सभी अफसर और कर्मचारी मेट्रो से दफ्तर आएंगे. दिल्ली में सभी सरकारी अधिकारियों की कॉलोनियों के लिए 58 बसें भी तैनात की जाएंगी, जो कॉलोनी से मेट्रो स्टेशन तक जाएगी.

दिल्ली सरकार के मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी अगले एक साल कर विदेशी टूर नहीं कर सकेंगे.

दिल्ली सरकार अगले 6 महीने तक कोई भी वाहन नहीं खरीदेगी. साथ ही जनता से अपील की गई है कि हफ्ते में एक दिन बिना वाहन चलें.

दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में एसी का तापमान 24-26 डिग्री के बीच में फिक्स किया जाएगा. साथ ही दफ्तरों में मुख्य स्विच और सेंसर आधारित लाइटिंग सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे कमरे खाली होने पर लाइट खुद ही बंद हो जाए.

दिल्ली सरकार की अपील

दिल्ली सरकार ने जनता से अपील है कि सार्वजनिक वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल करें, जिससे ईंधन की बचत हो सके. दिल्ली सरकार का कहना है कि यह जन-अभियान 90 दिनों तक चलाया जाएगा. इसके तहत लोगों से ईंधन बचाने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाने, अनावश्यक विदेशी यात्रा और गैर-जरूरी खर्च कम करने की अपील की जाएगी.