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Gyanesh Kumar Effigy: रावण के पुतले पर CEC ज्ञानेश कुमार की तस्वीर लगाकर किया दहन, KYS के 10 छात्र हिरासत में

Delhi News: दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित संगम पार्क में क्रांतिकारी युवा संगठन (KYS) से जुड़े छात्रों और कार्यकर्ताओं ने रावण के पुतले के साथ ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस ने करीब 10 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया.

By: Shristi S | Published: October 21, 2026 6:29:27 PM IST

रावण के पुतले पर CEC ज्ञानेश कुमार की तस्वीर लगाकर किया दहन, KYS के 10 छात्र हिरासत में
रावण के पुतले पर CEC ज्ञानेश कुमार की तस्वीर लगाकर किया दहन, KYS के 10 छात्र हिरासत में


Gyanesh Kumar Effigy Burnt: दिल्ली में दशहरा के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का मामला सामने आया है. उत्तर-पश्चिम दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित संगम पार्क में क्रांतिकारी युवा संगठन (KYS) से जुड़े छात्रों और कार्यकर्ताओं ने रावण के पुतले के साथ ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस ने करीब 10 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. 

20 फुट के पुतले पर विरोध के नारे लिखे 

घटना संगम पार्क में हुई, जहां प्रदर्शनकारियों ने 20 फुट ऊंचा पुतला खड़ा किया था. उस पर ‘ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करो’, ‘लूटतंत्र,’ और ‘भेदभाव, अन्याय’ जैसे नारे लिखे थे. संगठन ने पहले दशहरे के मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी. KYS से जुड़े छात्र, कुछ स्थानीय निवासियों के साथ, विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. हालांकि, पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें रोकने की कोशिश की. संगठन के एक छात्र के अनुसार, पुलिस के साथ कुछ हाथापाई हुई, लेकिन प्रदर्शनकारी पुतला जलाने में कामयाब रहे.

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SIR में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध

KYS के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुदिया ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाना था. संगठन ने हिरासत पर सवाल उठाते हुए इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़ा मुद्दा बताया. इस बीच, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने इवेंट के लिए ज़रूरी परमिशन नहीं ली थी. वे एक रिहायशी इलाके के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया. पुलिस के मुताबिक, करीब 10 से 12 लोगों को हिरासत में लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया.

पीतमपुरा में कॉकरोच का पुतला बनाया गया

दशहरे के मौके पर दिल्ली में प्रोटेस्ट का एक और अनोखा तरीका देखने को मिला. ऑर्गनाइज़र ने पीतमपुरा ग्राउंड में करीब 30 फुट ऊंचा कॉकरोच का पुतला बनाया. कहा जा रहा है कि यह भी SIR (इलेक्टोरल रोल्स) लिस्ट में कथित गड़बड़ियों को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ प्रोटेस्ट से जुड़ा था.

Tags: delhiGyanesh Kumar
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