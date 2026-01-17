राष्ट्रपति भवन आम जनता के लिए हुआ बंद, 21 से 29 जनवरी तक प्रवेश पर लगी रोक; यहां जानें जरूरी जानकारी

Rashtrapati Bhavan News: शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आने वाली गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को देखते हुए राष्ट्रपति भवन (सर्किट 1) 21 से 29 जनवरी तक आम जनता के लिए बंद रहेगा. बता दें कि सर्किट 1 आगंतुकों (visitors) को राष्ट्रपति भवन की मुख्य इमारत का दौरा कराता है.

राष्ट्रपति भवन की तरफ से दी गई जानकारी

राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, “आने वाली गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के कारण 21 से 29 जनवरी, 2026 तक राष्ट्रपति भवन (सर्किट-1) का दौरा आम जनता के लिए बंद रहेगा.”

हर साल गणतंत्र दिवस परेड कर्तव्य पथ पर होती है. बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, जो गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है, 29 जनवरी को विजय चौक पर, कर्तव्य पथ के पश्चिमी छोर पर, राष्ट्रपति भवन के पास आयोजित की जाती है.

इन तारीखों को रूट रहेगा डायवर्ट

गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल दिल्ली में 17, 19, 20 और 21 जनवरी को होगी. ये रिहर्सल कर्तव्य पथ पर होंगी, जिसके कारण दिल्ली के कई बड़े चौराहों पर ट्रैफिक पर पाबंदी रहेगी. परेड की रिहर्सल विजय चौक से इंडिया गेट तक होगी.

परेड को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कर्तव्य पथ 17, 19, 20 और 21 जनवरी को सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बंद रहेगा. इसके चलते, कर्तव्य पथ, जनपथ, रफी मार्ग, मान सिंह रोड और सी-हेक्सागन पर ट्रैफिक क्रॉसिंग बंद रहेंगी. विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर आम ट्रैफिक भी प्रभावित होगा.

ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दिए गए निर्देश

मोटर चालकों को ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सलाह दी गई है कि वे ट्रैफिक नियमों और ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें. अपनी मंज़िल तक जाने वाले यात्रियों को सराय काले खां और आईपी फ्लाईओवर होते हुए राजघाट की तरफ रिंग रोड का इस्तेमाल करना होगा. इसके अलावा, मथुरा रोड और भैरों रोड के रास्ते रिंग रोड तक पहुंचने के लिए लाजपत राय मार्ग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

