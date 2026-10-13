Delhi Crime: कौन था मोहसिन खान? जिसकी दिल्ली में सरेआम हुई मौत; घर के बाहर बाइक रोकते ही बरसने लगीं गोलियां

Who Was Mohsin Khan: दिल्ली में एक बार फिर सरेआम गोलीबारी की घटना ने लोगों को चौंका दिया है. रणहोला इलाके में मंगलवार 13 अक्टूबर 2026 को एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल रोककर घर के सामने खड़ा ही हुआ था कि अचानक चार हमलावर उसके करीब पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे. कुछ ही पलों में सड़क गोलियों की आवाज से गूंज उठी. इसी पूरी वारदात का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. मृतक की पहचान मोहसिन खान के तौर पर हुई है. ऐसे में चिले विस्तार से जानें कि आखिर कौन था मोहसिन खान और हमलावरों ने उसे निशाना क्यों बनाया?

मोहसिन खान कौन था?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, मोहसिन खान विकास नगर का रहने वाला था. उसके खिलाफ 14 क्रिमिनल केस दर्ज थे. इसके अलावा, रणहोला पुलिस स्टेशन में उसे ‘बैड कैरेक्टर’ के तौर पर लिस्ट किया गया था. पुलिस रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति के क्रिमिनल रिकॉर्ड के आधार पर ऐसी कैटेगरी बनाई जाती हैं.

हालांकि, मोहसिन के खिलाफ दर्ज सभी केस किस तरह के थे और उनमें क्या कानूनी कार्रवाई हुई, यह अभी पता नहीं है. इसलिए, सिर्फ केस की संख्या के आधार पर, उसके खिलाफ हर आरोप को साबित जुर्म नहीं माना जा सकता.

घर के सामने फायरिंग शुरू हो गई

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार को रणहोला इलाके में मोहसिन खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरों में पूरी घटना कैद हो गई. फुटेज में दिख रहा है कि मोहसिन अपनी मोटरसाइकिल पर आता है और एक घर के सामने रुकता है. उसी समय, चार हमलावर उसके पास आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं.

बताया जा रहा है कि पहली गोली के बाद, हमलावरों ने एक साथ फायरिंग शुरू कर दी. इस अचानक हुए हमले में मोहसिन गंभीर रूप से घायल हो गया. उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हमलावर कौन थे और हत्या के पीछे क्या मकसद था?

घटना के बाद, रणहोला पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, हमलावरों की पहचान हो गई है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी चल रही है. हालांकि, हत्या के पीछे का मकसद अभी भी साफ नहीं है.

पुलिस अब CCTV फुटेज और घटना से जुड़े दूसरे सबूतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है. हमलावरों की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद ही हत्या का मकसद और हमले के पीछे की पूरी कहानी सामने आने की उम्मीद है.