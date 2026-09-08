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Rakesh Mehta Death: कौन थे पूर्व मुख्य सचिव राकेश मेहता? जिनका नोएडा फ्लैट में पंखे से लटका मिला शव

Who is Rakesh Mehta: दिल्ली के प्रशासन में तीन दशक से ज्यादा समय तक अहम जिम्मेदारियां निभाने वाले वरिष्ठ IAS अधिकारी और दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव राकेश मेहता का निधन हो गया.

By: Shristi S | Published: September 8, 2026 11:16:23 PM IST

कौन थे पूर्व मुख्य सचिव राकेश मेहता? जिनका नोएडा फ्लैट में पंखे से लटका मिला शव
कौन थे पूर्व मुख्य सचिव राकेश मेहता? जिनका नोएडा फ्लैट में पंखे से लटका मिला शव


Who is Rakesh Mehta: दिल्ली के प्रशासन में तीन दशक से ज्यादा समय तक अहम जिम्मेदारियां निभाने वाले वरिष्ठ IAS अधिकारी और दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव राकेश मेहता का निधन हो गया. 1975 बैच के IAS अधिकारी मेहता रविवार 6 सितंबर 2026 को नोएडा के सेक्टर-82 स्थित केंद्रीय विहार-2 सोसाइटी में अपने फ्लैट में मृत पाए गए. 

पुलिस के मुताबिक, उन्होंने कथित तौर पर जान दे दी. उनका शव दोपहर के समय मिला. घटना की जानकारी सामने आने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में शोक की लहर है.

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कौन थे राकेश मेहता?

राकेश मेहता ने 2007 में दिल्ली के मुख्य सचिव का पद संभाला था और नवाबर 2010 में सेवानिवृत्त हुए. राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के दौरान दिल्ली के प्रशासन में उनकी अहम भूमिका रही थी. तीन दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया. उनके साथ काम कर चुके अधिकारियों और नेताओं ने उन्हें एक कुशल प्रशासक के तौर पर याद किया है. उनके कार्यकाल में प्रशासनिक सुधारों और नई नीतियों को लागू करने पर खास जोर दिया गया.

बिजली निजीकरण से लेकर बसों तक कई बड़े बदलाव

राकेश मेहता को दिल्ली में बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया, संपत्ति कर के आकलन में सुधार और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों में भूमिका निभाने के लिए याद किया जाता है. दिल्ली की सड़कों से ब्लू लाइन बसों को हटाने और उनकी जगह लो-फ्लोर बसें लाने की योजना में भी उनकी अहम भूमिका बताई जाती है.

पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने क्या कहा?

दिल्ली के पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली के अनुसार, राकेश मेहता हमेशा नई पॉलिसी और आइडिया लागू करने के लिए तैयार रहते थे. बिजली के प्राइवेटाइजेशन के समय उन्होंने दिल्ली सरकार में पावर सेक्रेटरी के तौर पर काम किया. दिल्ली की सड़कों से ब्लूलाइन बसों को हटाकर उनकी जगह लो-फ्लोर बसें लाने का प्लान बनाने में भी उनका अहम रोल था. दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी रमेश नेगी ने भी कई जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों का क्रेडिट राकेश मेहता को दिया.

सोमवार को हुआ अंतिम संस्कार

राकेश मेहता का अंतिम संस्कार सोमवार 7 अगस्त 2026 को लोधी श्मशान घाट पर किया गया. उनके निधन पर प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों और पूर्व सहयोगियों ने शोक व्यक्त किया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Tags: delhi
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