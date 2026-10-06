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कैप्टन स्मित माछर को अशोक चक्र देने की मांग, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र

राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि संकट की उस घड़ी में कैप्टन माछर ने जिस साहस और धैर्य का परिचय दिया, वह भारतीयों के अदम्य हौसले और कर्तव्य के प्रति समर्पण की प्रेरक मिसाल है. अपनी पीड़ा से ऊपर उठकर यात्रियों की सुरक्षा के लिए डटे रहना उनके साहस और सेवाभाव को दर्शाता है.

By: Hasnain Alam | Published: October 6, 2026 5:30:44 PM IST

राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने की कैप्टन स्मित माछर को अशोक चक्र देने की मांग
राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने की कैप्टन स्मित माछर को अशोक चक्र देने की मांग


राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर फ्लाईदुबई के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित माछर को उनके असाधारण साहस, सूझबूझ और कर्तव्यनिष्ठा के लिए देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान ‘अशोक चक्र’ से सम्मानित करने पर विचार करने का आग्रह किया है.

मुंबई के रहने वाले कैप्टन स्मित माछर फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घटना के दौरान कथित तौर पर उनके को-पायलट ने उन पर हमला किया और विमान को हाईजैक करने का प्रयास किया. गंभीर चोटों और बेहद तनावपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद कैप्टन माछर ने हिम्मत नहीं हारी और विमान में सवार 174 यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन किया.

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कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि संकट की उस घड़ी में कैप्टन माछर ने जिस साहस और धैर्य का परिचय दिया, वह भारतीयों के अदम्य हौसले और कर्तव्य के प्रति समर्पण की प्रेरक मिसाल है. अपनी पीड़ा से ऊपर उठकर यात्रियों की सुरक्षा के लिए डटे रहना उनके साहस और सेवाभाव को दर्शाता है.

कैप्टन स्मित माछर की वीरता पर हर भारतीय को गर्व- कार्तिकेय शर्मा

उन्होंने कहा कि ऐसे साहसी व्यक्तित्व को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना न केवल उनके पराक्रम का सम्मान होगा, बल्कि देश के युवाओं के लिए भी प्रेरणा बनेगा. कैप्टन स्मित माछर की वीरता पर हर भारतीय को गर्व है.

सांसद कार्तिकेय शर्मा ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि कैप्टन माछर के साहस और कर्तव्यनिष्ठा को देखते हुए उन्हें ‘अशोक चक्र’ से सम्मानित करने पर विचार किया जाए.

Tags: delhi newsKartikeya Sharma
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