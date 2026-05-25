राहुल गांधी की करीबी अलका लांबा जाएंगी जेल या मिलेगी राहत; 5 जून को आएगा कोर्ट का फैसला

Alka Lamba: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार (25 मई, 2026) को दिग्गज नेता और महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने वर्ष 2024 में जंतर-मंतर पर हुए एक विरोध-प्रदर्शन के दौरान निषेधाज्ञा (Section 144) का उल्लंघन करने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के मामले में दोषी ठहराया है. आगामी 5 जून, 2026 को फैसला होगा उन्हें कितनी सजा होगी? जानकारों का मानना है कि ऐसे मामलों में अक्सर जुर्माना या जमानत का भी प्रावधान होता है. अगर 3 साल की सजा हुई तो उन्हें जेल जाना होगा.

जून को होगी सजा पर बहस

कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, 5 जून, 2026 को अलका लांबा की सजा पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में बहस होगी. जुलाई 2024 में अलका लांबा के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था. इसी केस में उन्हें दोषी ठहराया गया है.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने प्रतिक्रिया दी है. उधर, कोर्ट से दोषी करार दिए जाने पर कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें यही उम्मीद थी. उन्होंने कहा कि वह डरने वालों में नहीं हैं.

क्या है मामला

अलका लांबा ने कहा कि जुलाई 2024 का यह मामला है. मॉनसून सत्र चल रहा था. इस दौरान महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अलका लांबा और कुछ महिला कार्यकर्ता अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही थीं. प्रदर्शनकारी महिलाओं के लिए आरक्षण और सुरक्षा लागू करने की मांग कर रहे थे.

अलका लांबा का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान ही मामले में दबाव में आकर पुलिस ने उनके खिलाफ FIR और चार्जशीट दायर कर दी. दोषी ठहराए जाने पर अलका लांबा ने कहा कि वह डरने वालों में से नहीं हैं. आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं.

क्या है आरोप

अलका लांबा विरोध प्रदर्शन की कड़ी में टालस्टाय मार्ग पर लगे बैरिकेड पर पहुंचीं. यहां पर उन्होंने महिला समर्थकों के साथ जमकर नारेबाजी की. पुलिस का कहना है कि वह संसद का घेराव करने की जिद पर उतारूं थीं. अब इसी मामले में यानी कोर्ट ने अलका लांबा को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में अलका लांबा दोषी करार दिया है. कांग्रेस नेता अलका लांबा पर सरकारी कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की का आरोप लगा था. साथ ही सरकार काम में बाधा डालने, कानूनी आदेश की अवहेलना और सार्वजनिक रास्ता रोकने का भी आरोप है.