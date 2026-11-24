Preet Vihar Gang Rape Case: दिल्ली के सल्तनत कैफे में सोमवार 23 नवंबर 2026 को पार्टी करने पहुंची 22 साल की युवती के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है. आरोप है कि युवती के साथ काम करने वाले 2 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया, जबकि मौके पर मौजूद अन्य साथियों ने भी उनका साथ दिया. मामला पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर दो महिलाओं समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं तीन अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे है.

एक ही कैफे में काम करते हैं पीड़िता और आरोपी

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 22 साल की पीड़िता कड़कड़डूमा स्थित क्रॉस रिवर मॉल के कैफे 8 में काम करती है. आरोप है कि इस मामले में शामिल युवक और अन्य लोग भी उसी कैफे में उसके साथ काम करते हैं. बताया जा रहा है कि घटना वाली रात युवती समेत 8 लोग प्रीत विहार के सल्तनत कैफे में पार्टी करने पहुंचे थे.

सल्तनत कैफे रात करीब 11:30 बजे बंद हो गया था. हालांकि, पार्टी में शामिल एक व्यक्ति के पास कैफे की चाबी मौजूद थी. इसके बाद कैफे को दोबारा खोलकर सभी लोग अंदर पार्टी करने लगे. इस दौरान कथित तौर पर शराब भी पी गई. बताया जा रहा है कि पार्टी देर रात तक चली और सभी लोग सुबह करीब 3:30 बजे कैफे से बाहर निकले. इसके बाद युवती के अपने साथ हुई कथित शोषण का आरोप लगाया.

दो सहकर्मियों पर गैंगरेप का आरोप

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि कैफे से बाहर निकलने के बाद उसके साथ काम करने वाले दो युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. युवती का यह भी कहना है कि घटनास्थल पर मौजूद अन्य साथियों ने आरोपियों की मदद की. मामले में दो महिला सहकर्मियों की कथित भूमिका भी सामने आई है. हालांकि, घटना से जुड़े सभी आरोपों की जांच पुलिस कर रही है.

दो महिलाओं समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता की शिकायत के आधार पर, प्रीत विहार पुलिस स्टेशन ने गैंग रेप से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है. तीन अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं. पुलिस टीमें उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के समय कौन-कौन मौजूद था और हर आरोपी की क्या भूमिका थी.