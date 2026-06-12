Home > दिल्ली > 13 जून को दिल्ली के इन इलाकों में नहीं रहेगी बिजली, कंपनी ने जारी की लिस्ट, ये इलाके रहेंगे प्रभावित

13 जून को दिल्ली के इन इलाकों में नहीं रहेगी बिजली, कंपनी ने जारी की लिस्ट, ये इलाके रहेंगे प्रभावित

दिल्ली के कई इलाकों में 13 जून को घंटों बिजली कटौती की जाएगी. इसके लिए लिस्ट जारी की गई है, जिसमें प्रभावित इलाकों के नाम के साथ ही कितने घंटे बिजली कटौती होगी, इसके बारे में बताया गया है.

By: Deepika Pandey | Published: June 12, 2026 8:43:38 PM IST

दिल्ली में बिजली कटौती
दिल्ली में बिजली कटौती


Delhi Power Cut: दिल्ली की पावर वितरण कंपनी बीएसईएस राजधानी प्राइवेट लिमिटेड ने बिजली कटौती के बारे में जानकारी दी है. कंपनी ने प्रभावित इलाकों की लिस्ट जारी करते हुए बताया है कि वहां कितने घंटों के लिए बिजली कटेगी. लिस्ट में जनकपुरी, पालम, द्वारका, मुंडका, मोहन गार्डन, जफरपुर, हौज खास, पंजाबी बाग और खानपुर जैसे इलाकों का नाम शामिल है. बिजली कटौती के कारण इन इलाकों के लोगों को काफी परेशानी हो सकती है.

इन इलाकों में प्रभावित रहेगी बिजली

  • अलकनंदा के दिल्ली जल बोर्ड (ESI 1) में दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बिजली कटेगी.
  • मुंडका के रतन बाग नांगलोई में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • मुंडका के तिलंगपुर कोटला, आकाश विहार, रणहौला, निर्मल विहार बापरोला में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • मुंडका के त्यागी बिहार मुंडका ब्लॉक सी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • खानपुर के खानपुर गांव में सुबह 11 बजे से 12:36 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.
  • पालम के ब्लॉक आर इंद्रा पार्क पालम कैलाशपुरी मुख्य पालम में सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.
  • पालम के ब्लॉक A 1 विजय एन्क्लेव महावीर एन्क्लेव में सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • हौज खास के बायो टेक फीडर 2 में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दो घंटे बिजली नहीं आएगी.
  • हौज खास के साउथ एक्सटेंशन II के ब्लॉक ए में सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक डेढ़ घटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • पंजाबी बाग के ब्लॉक A 3 CA अपार्टमेंट्स, पश्चिम विहार में सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • द्वारका के ब्लॉक D उत्तम विहार बिंदापुर और हरि विहार सेक्टर 16A द्वारका में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • जनकपुरी के ब्लॉक एमएस नानक पुरा हरि नगर में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.
  • जनकपुरी के मानक विहार तिहाड़ गांव में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.
  • जनकपुरी के ब्लॉक Z राजौरी गार्डन एक्सटेंशन राजौरी गार्डन में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.

ये भी पढ़ें: IRCTC Vacancy: बिना लिखित परीक्षा पानी है नौकरी, तो आईआरसीटीसी में फटाफट करें आवेदन, 30000 मिलेगी सैलरी

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शनिवार को दान करें ये चीजें, शनि दोष के अशुभ...

June 12, 2026

मनोज बाजपेयी की 6 दमदार फिल्में

June 12, 2026

कौन हैं सिंगर-रैपर बादशाह की पत्नी?

June 12, 2026

बुढ़ापे में यहां कटेगी ऐश की जिंदगी!

June 12, 2026

क्लासिक गुजराती लुक में कंगना ने ढ़ाया कहर!

June 12, 2026

शनिवार को भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो...

June 12, 2026
13 जून को दिल्ली के इन इलाकों में नहीं रहेगी बिजली, कंपनी ने जारी की लिस्ट, ये इलाके रहेंगे प्रभावित

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

13 जून को दिल्ली के इन इलाकों में नहीं रहेगी बिजली, कंपनी ने जारी की लिस्ट, ये इलाके रहेंगे प्रभावित
13 जून को दिल्ली के इन इलाकों में नहीं रहेगी बिजली, कंपनी ने जारी की लिस्ट, ये इलाके रहेंगे प्रभावित
13 जून को दिल्ली के इन इलाकों में नहीं रहेगी बिजली, कंपनी ने जारी की लिस्ट, ये इलाके रहेंगे प्रभावित
13 जून को दिल्ली के इन इलाकों में नहीं रहेगी बिजली, कंपनी ने जारी की लिस्ट, ये इलाके रहेंगे प्रभावित