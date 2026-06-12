13 जून को दिल्ली के इन इलाकों में नहीं रहेगी बिजली, कंपनी ने जारी की लिस्ट, ये इलाके रहेंगे प्रभावित

Delhi Power Cut: दिल्ली की पावर वितरण कंपनी बीएसईएस राजधानी प्राइवेट लिमिटेड ने बिजली कटौती के बारे में जानकारी दी है. कंपनी ने प्रभावित इलाकों की लिस्ट जारी करते हुए बताया है कि वहां कितने घंटों के लिए बिजली कटेगी. लिस्ट में जनकपुरी, पालम, द्वारका, मुंडका, मोहन गार्डन, जफरपुर, हौज खास, पंजाबी बाग और खानपुर जैसे इलाकों का नाम शामिल है. बिजली कटौती के कारण इन इलाकों के लोगों को काफी परेशानी हो सकती है.

इन इलाकों में प्रभावित रहेगी बिजली

अलकनंदा के दिल्ली जल बोर्ड (ESI 1) में दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बिजली कटेगी.

मुंडका के रतन बाग नांगलोई में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

मुंडका के तिलंगपुर कोटला, आकाश विहार, रणहौला, निर्मल विहार बापरोला में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

मुंडका के त्यागी बिहार मुंडका ब्लॉक सी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

खानपुर के खानपुर गांव में सुबह 11 बजे से 12:36 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.

पालम के ब्लॉक आर इंद्रा पार्क पालम कैलाशपुरी मुख्य पालम में सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.

पालम के ब्लॉक A 1 विजय एन्क्लेव महावीर एन्क्लेव में सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

हौज खास के बायो टेक फीडर 2 में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दो घंटे बिजली नहीं आएगी.

हौज खास के साउथ एक्सटेंशन II के ब्लॉक ए में सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक डेढ़ घटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

पंजाबी बाग के ब्लॉक A 3 CA अपार्टमेंट्स, पश्चिम विहार में सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

द्वारका के ब्लॉक D उत्तम विहार बिंदापुर और हरि विहार सेक्टर 16A द्वारका में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लिए बिजली कटौती की जाएगी.

जनकपुरी के ब्लॉक एमएस नानक पुरा हरि नगर में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.

जनकपुरी के मानक विहार तिहाड़ गांव में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.

जनकपुरी के ब्लॉक Z राजौरी गार्डन एक्सटेंशन राजौरी गार्डन में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.

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