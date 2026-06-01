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खानपुर, ओखला और जामिया समेत तमाम इलाकों में कटेगी बिजली, 2-3 जून को होगी परेशानी, BSES ने जारी की लिस्ट

दिल्ली की बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में 2 और 3 जून को बिजली कटौती की जाएगी. हालांकि इसके कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

By: Deepika Pandey | Published: June 1, 2026 5:34:38 PM IST

दिल्ली में बिजली कटौती
दिल्ली में बिजली कटौती


Delhi Power Cut: दिल्ली के तमाम इलाकों में बिजली कटौती के बारे में जानकारी दी गई है. बिजली वितरण कंपनी BSES ने प्रभावित इलाकों की लिस्ट जारी की है. बीएसईएस ने बताया है कि खानपुर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जफरपुर, मोहन गाार्डन, जनकपुरी हौज खास और मुंडका समेत तमाम इलाकों में बिजली कटौती की जाने वाली है. हालांकि बिजली कटौती के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. भीषण गर्मी में बिजली कटौती के कारण लोग कूलर और एसी नहीं चला सकेंगे, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी हो सकती है.

दिल्ली के इन इलाकों में कटेगी बिजली

  • खानपुर के खानपुर एक्सटेंशन संगम विहार, खानपुर गांव खानपुर, ब्लॉक जी सेक्टर 5 दक्षिणपुरी, पॉकेट ए दुग्गल कॉलोनी खानपुर इलाके में सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी. 
  • न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के मुजीब बाग, जामिया नगर और ओखला में सुबह 11 बजे से 11:45 बजे तक 45 मिनट के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • जफरपुर के सारंगपुर गांव, काजीपुर गांव, धंसा गांव, जाफरपुर कलां गांव, इस्सापुर गांव और बड़होसरा इलाकों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • मोहन गार्डन के राजापुर खुर्द, विकास नगर इलाके में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • मोहन गार्डन के ब्लॉक के 6, जेलदार एन्क्लेव, हस्तसाल में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • मोहन गार्डन के नवादा, ओम विहार के फेज 2 में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • जनकपुरी के ब्लॉक एमएस नानक पुरा हरि नगर में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • हौज खास के गौतम नगर में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • मुंडका के राजेंद्र पार्क एक्सटेंशन नांगलोई एक्सटेंशन नांगलोई में सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बिजली कटौती की जाने वाली है.
  • मुंडका के रतन बाग नागलोई में सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बिजली कटौती की जाने वाली है.

ये भी पढ़ें: Ludhiana Factory Gas Leak: लुधियाना में एक फैक्ट्री में जहरीली गैस हुई लीक, 3 मजदूरों की चली गई जान

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