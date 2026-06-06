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07 जून को इन इलाकों में घंटो बत्ती रहेगी गुल, आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर होगी परेशानी, देखें लिस्ट

दिल्ली के तमाम इलाकों में बिजली कटौती होने वाली है. इसके लिए कंपनी ने लिस्ट भी जारी की है. लिस्ट में ये भी बताया गया है कि किस इलाके में कितने घंटे के लिए बितजली कटौती की जाएगी.

By: Deepika Pandey | Published: June 6, 2026 4:59:57 PM IST

दिल्ली में बिजली कटौती
दिल्ली में बिजली कटौती


Delhi Power Cut: दिल्ली के तमाम इलाकों में बिजली कटौती होने वाली है. बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड ने लिस्ट जारी करते हुए कहा है कि मेंटेनेंस कारणों से कुछ इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी. बिजली वितरण कंपनी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुंडका, टैगोर गार्डन, मुंडका, नांगलोई, जनकपुरी और हौज खास में कुछ घंटों के लिए बिजली कटौती की जाएगी. इस दौरान नेटवर्क अपग्रेडेशन, ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क अपग्रेडेशन जैसे काम किए जाएंगे.

इन इलाकों में रहेगी बत्ती गुल

  • मुंडका के मुंडका एक्सटेंशन में दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक तीन घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • मुंडका के वेस्ट कैबिन ब्लॉक में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चार घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • नांगलोई के पॉकेट A नरेश पार्क नांगलोई सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक तीन घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • टैगोर गार्डन के चौखंडी विष्णु गार्डन में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • जनकपुरी के ब्लॉक ए 2 असालतपुर गांव जनकपुरी में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • हौज खास के साउथ एक्सटेंशन II के ब्लॉक ए में सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी. 

बिजली कटौती के कारण लोगों को होगी परेशानी

बता दें कि इन दिनों दिल्ली-एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अक्सर कूलर और एसी आदि की मदद लेते हैं. हालांकि बिजली कटौती के कारण लोग कूलर, एसी नहीं चला सकेंगे. इसके कारण 07 जून को उन्हें भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. बिजली वितरण कंपनी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है, ताकि जो काम पहले से निपटाने लायक हों, दिल्ली के लोग बिजली कटौती से पहले अपने कामों को निपटा लें.

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