03 और 04 जून को यहां कटेगी बिजली, भीषण गर्मी का सामना करेंगे लोग, कंपनी ने शेयर की लिस्ट

Delhi Power Cut: इन दिनों पूरे देश में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली के लोग भी गर्मी के कारण काफी परेशान हैं. इसके कारण लोग एसी और कूलर का इस्तेमाल कर खुद को ठंडा रख रहे हैं. इसी बीच बीएसईएस ने लिस्ट शेयर करते हुए कहा है कि 03 और 04 जून को दिल्ली के कई इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी. कंपनी ने बताया है कि 03 जून को द्वारका, जनकपुरी और मोहन गार्डन में बत्ती गुल रहेगी. वहीं 04 जून को द्वारका, खानपुर, जनकपुरी, विकासपुरी, जफरपुर, द्वारका, मोहन गार्डन, सरिता विहार और पालम में बत्ती गुल रहेगी.

03 जून को ये इलाके रहेंगे प्रभावित

द्वारका के ककरौला गांव में सुबह 10 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक डेढ़ घंटे बत्ती गुल होगी.

जनकपुरी के फतेह नगर ब्लॉक सी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बत्ती गुल रहेगी.

जनकपुरी के राजौरी गार्डन ब्लॉक जी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बत्ती गुल रहेगी.

जनकपुरी के हरि नगर के पॉकेट जी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बत्ती गुल रहेगी.

जनकपुरी के ब्लॉक J 5 राजौरी गार्डन एक्सटेंशन, राजौरी गार्डन में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बत्ती गुल रहेगी.

द्वारका के उत्तम विहार के बिंदापुर ब्लॉक ए3 में सुबह 10 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक डेढ़ घंटे बत्ती गुल होगी.

मोहन गार्डन के फेज 5, ओम विहार, हस्तसाल में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बत्ती गुल रहेगी.

04 जून को कहां कटेगी बिजली?