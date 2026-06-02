03 और 04 जून को यहां कटेगी बिजली, भीषण गर्मी का सामना करेंगे लोग, कंपनी ने शेयर की लिस्ट

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Delhi Power Cut: इन दिनों पूरे देश में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली के लोग भी गर्मी के कारण काफी परेशान हैं. इसके कारण लोग एसी और कूलर का इस्तेमाल कर खुद को ठंडा रख रहे हैं. इसी बीच बीएसईएस ने लिस्ट शेयर करते हुए कहा है कि 03 और 04 जून को दिल्ली के कई इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी. कंपनी ने बताया है कि 03 जून को द्वारका, जनकपुरी और मोहन गार्डन में बत्ती गुल रहेगी. वहीं 04 जून को द्वारका, खानपुर, जनकपुरी, विकासपुरी, जफरपुर, द्वारका, मोहन गार्डन, सरिता विहार और पालम में बत्ती गुल रहेगी.
03 जून को ये इलाके रहेंगे प्रभावित
- द्वारका के ककरौला गांव में सुबह 10 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक डेढ़ घंटे बत्ती गुल होगी.
- जनकपुरी के फतेह नगर ब्लॉक सी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बत्ती गुल रहेगी.
- जनकपुरी के राजौरी गार्डन ब्लॉक जी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बत्ती गुल रहेगी.
- जनकपुरी के हरि नगर के पॉकेट जी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बत्ती गुल रहेगी.
- जनकपुरी के ब्लॉक J 5 राजौरी गार्डन एक्सटेंशन, राजौरी गार्डन में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बत्ती गुल रहेगी.
- द्वारका के उत्तम विहार के बिंदापुर ब्लॉक ए3 में सुबह 10 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक डेढ़ घंटे बत्ती गुल होगी.
- मोहन गार्डन के फेज 5, ओम विहार, हस्तसाल में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बत्ती गुल रहेगी.
04 जून को कहां कटेगी बिजली?
- 04 जून को दिल्ली के हरि विहार सेक्टर 16 में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
- खानपुर के संगम विहार के ब्लॉक एफ 2 में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
- जनकपुरी के ब्लॉक सी 6ए में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटेगी.
- विकासपुरी के जेजे कॉलोनी उत्तम नगर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक तीन घंटे के लिए बिजली कटेगी.
- जफरपुर के ब्लॉक बी नंदा एन्क्लेव न्यू गोपाल नगर नजफगढ में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
- द्वारका के बिंदापुर, उत्तम विहार, ब्लॉक डी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
- जफरपुर के हैबतपुरा एक्सटेंशन में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बत्ती गुल रहेगी.
- मोहन गार्डन के ब्लॉक के 6 जैलदार एन्क्लेव हस्तसाल में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बत्ती गुल रहेगी.
- सरिता विहार के गौतमपुरी आवास बदरपुर में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
- पालम के ब्लॉ़क एच सीतापुरी पार्ट 2 में सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
- पालम के ब्लॉक सी विनोदपुरी, विजय एन्क्लेव और महावीर एन्क्लेव में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.