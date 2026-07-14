15 जुलाई को दो दर्जन से ज्यादा इलाकों में रहेगा अंधेरा, घंटों कटेगी बिजली, रात 12 बजे तक होगी कटौती, लिस्ट जारी

Delhi Power Cut: दिल्ली में बिजली कटौती के बारे में जानकारी दी गई है. दिल्ली की बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड ने एक लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में प्रभावित इलाकों की जानकारी दी गई है. दिल्ली में 15 जुलाई को छतरपुर, निजामुद्दीन, टैगोर गार्डन, पालम, नांगलोई, मोहन गार्डन, जनकपुरी, नजफगढ़ और मुंडका के दो दर्जन से ज्यादा इलाकों में बिजली कटौती की जानकारी दी गई है.

यहां होगी बिजली कटौती