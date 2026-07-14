Home > दिल्ली > 15 जुलाई को दो दर्जन से ज्यादा इलाकों में रहेगा अंधेरा, घंटों कटेगी बिजली, रात 12 बजे तक होगी कटौती, लिस्ट जारी

15 जुलाई को दो दर्जन से ज्यादा इलाकों में रहेगा अंधेरा, घंटों कटेगी बिजली, रात 12 बजे तक होगी कटौती, लिस्ट जारी

15 जुलाई को दिल्ली के दो दर्जन से ज्यादा इलाकों में बिजली कटौती होने वाली है. इसके लिए बिजली वितरण कंपनी ने प्रभावित इलाकों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि इन इलाकों में घंटों बिजली कटौती की जाएगी.

By: Deepika Pandey | Published: July 14, 2026 6:00:54 PM IST

दिल्ली में बिजली कटौती
दिल्ली में बिजली कटौती


Delhi Power Cut: दिल्ली में बिजली कटौती के बारे में जानकारी दी गई है. दिल्ली की बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड ने एक लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में प्रभावित इलाकों की जानकारी दी गई है. दिल्ली में 15 जुलाई को छतरपुर, निजामुद्दीन, टैगोर गार्डन, पालम, नांगलोई, मोहन गार्डन, जनकपुरी, नजफगढ़ और मुंडका के दो दर्जन से ज्यादा इलाकों में बिजली कटौती की जानकारी दी गई है. 

यहां होगी बिजली कटौती

  • छतरपुर डिवीजन के ब्लॉक जी आया नगर एक्सटेंशन आया नगर, गदईपुर डीएलएफ फार्म्स, मंगलापुरी गांव सुल्तानपुर, अंबेडकर कॉलोनी आया नगर, आदर्श एन्क्लेव आया नगर एक्सटेंशन आया नगर, गदपुर फार्म डीएलएफ फार्म्स, ब्लॉक ई आया नगर एक्सटेंशन आया नगर, अया नगर चरण 1 आया नगर, सुल्तानपुर में रात 11 बजे से 12:30 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.
  • छतरपुर डिवीजन के अंबेडकर कॉलोनी आया नगर, गदईपुर डीएलएफ फार्म, गदपुर फार्म डीएलएफ फार्म, आया नगर चरण 1 आया नगर, आया नगर गांव आया नगर, आदर्श एन्क्लेव आया नगर एक्सटेंशन आया नगर, ब्लॉक जी आया नगर एक्सटेंशन आया नगर में रात 11 बजे से 12:30 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.
  • निजामुद्दीन डिवीजन के निजामुद्दीन टाय 2 में दोपहर 3 बजे से 03:45 बजे तक 45 मिनट के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • टैगोर गार्डन डिवीजन के टैगोर गार्डन एक्सटेंशन की जनता कॉलोनी ब्लॉक ई और एफ में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • पालम डिवीजन के सागरपुर के ब्लॉक आरजेड में 11:07 बजे से 12:37 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.
  • पालम डिवीजन के पालम गांव में 11:00 बजे से 12:30 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.
  • नांगलोई के ब्लॉक एच लाजपत नगर II लाजपत नगर, ब्लॉक एल लाजपत नगर II लाजपत नगर में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • मोहन गार्डन डिवीजन के ओम विहार हस्तसाल में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • टैगोर गार्डन डिवीजन के टैगोर गार्डन एक्सटेंशन के ब्लॉक FB में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • छतरपुर डिवीजन के डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • टैगोर गार्डन डिवीजन के ब्लॉक डब्ल्यूजेड मुखर्जी पार्क चौखंडी विष्णु गार्डन में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • पालम डिवीजन के मिर्जापुर महावीर एन्क्लेव में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • जनकपुरी डिवीजन के राजौरी गार्डन के ब्लॉक जी और ब्लॉक जे में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.
  • मुंडका डिवीजन के कमरुद्दीन नगर के जय विहार में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.
  • नजफगढ़ डिवीजन के हैबतपुर के अग्रवाल कॉलोनी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दो घंटों के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

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