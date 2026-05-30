दिल्ली को दहलाने की साजिश का खुलासा, पाकिस्तान में ISI और दाऊद इब्राहिम ने रची साजिश

Delhi Terrior Attack: दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल (Delhi Police Special Cell) ने साजिश का खुलासा करते हुए एक बड़े आतंकी-संगठित अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. इसके साथ ही नौ आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा है. ये सभी आरोपी ISI-मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से जुड़े हैं. पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से विस्फोटक सामग्री, ग्रेनेड और अत्याधुनिक विदेशी हथियार बरामद किए हैं. सूत्रों के मुताबिक, यह आतंकी नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा संचालित है. यह भी जानकारी हाथ लगी है कि इस नेटवर्क से अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से जुड़े तत्वों और पाकिस्तान-दुबई आधारित ऑपरेटर भी जुड़े हैं. ये सभी मिलकर भारत में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे.

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