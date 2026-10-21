Delhi Crime: पीतमपुरा में दुर्गा विसर्जन के दौरान ताबड़तोड़ चाकूबाजी, दोस्त को बचाने पहुंचे 9वीं के छात्र की मौत, हिरासत में 4 नाबालिग

Delhi Crime News: दिल्ली के पीतमपुरा इलाके से दुर्गा विसर्जन के दौरान दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट को लेकर हुए विवाद में मास्क पहने हमलावरों ने ताबड़तोड़ चाकूबाजी कर दी, जिसमें 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने इस मामले में चार नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया है.

मामला उत्तर-पश्चिम दिल्ली के FP ब्लॉक पीतमपुरा का है. मंगलवार (20 अक्टूबर) शाम इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जुलूस निकाला जा रहा था. DJ की धुन पर सैकड़ों लोग नाचते-गाते हुए विसर्जन में शामिल थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इसी भीड़ में मास्क पहनकर 4 से 5 लड़के शामिल हो गए. बताया जा रहा है कि हमलावरों का पहले से ही आशु नाम के युवक से इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट को लेकर विवाद चल रहा था. विसर्जन के दौरान मौका पाते ही हमलावरों ने आशु को घेर लिया और उस पर चाकू से हमला कर दिया.

बीच-बचाव करने पहुंचा था अरुण

आशु पर हमला होता देख उसका दोस्त अरुण बीच-बचाव के लिए आगे आया. अरुण ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उस पर भी ताबड़तोड़ चाकू से कई वार कर दिए. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर फिर से भीड़ में मास्क लगाकर शामिल हो गए और मौके से फरार हो गए. घटना के बाद विसर्जन में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों घायलों को खून से लथपथ हालत में पास के अस्पताल में पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने अरुण को मृत घोषित कर दिया.

मृतक नाबालिग की पहचान अरुण के रूप में हुई है. अरुण 9वीं कक्षा में पढ़ता था. परिजनों के मुताबिक अरुण शाम को घर से दुर्गा विसर्जन देखने के लिए निकला था. उसे क्या पता था कि दोस्त की जान बचाने की कोशिश में उसकी खुद की जान चली जाएगी. परिवार में अरुण की मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है.

सभी आरोपी नाबालिग

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना मौर्य एंक्लेव को FP ब्लॉक में चाकूबाजी की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और स्थानीय पूछताछ के आधार पर हमलावरों की पहचान कर ली. पुलिस ने इस वारदात में शामिल चारों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी नाबालिग हैं और एक ही इलाके के रहने वाले हैं. पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.