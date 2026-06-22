दिल्ली लंबित ट्रैफिक चालानों का होगा जल्द निपटारा, शनिवार-रविवार खुलेंगी ट्रैफिक कोर्ट, पेंडिंग चालानों पर होगा फैसला

Delhi News: दिल्ली के वाहन चालकों को राहत देते हुए दिल्ली जिला अदालतों ने लंबित (पेंडिंग) ट्रैफिक चालानों के निपटान के लिए वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट (Weekend Traffic Courts) शुरू की हैं. यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो कामकाज के व्यस्त दिनों (सोमवार से शुक्रवार) में कोर्ट जाने में असमर्थ होते हैं. यह व्यवस्था खासतौर पर नौकरीपेशा लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी, जो कामकाजी दिनों में अदालत जाकर चालानों से जुड़े मामलों का निपटारा नहीं कर पाते हैं. इन वीकेंड कोर्ट में केवल कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालानों की ही सुनवाई की जाएगी. ऐसे चालानों का निपटारा जुर्माना भरकर किया जा सकता है, जिससे मामलों का त्वरित समाधान संभव होगा. वहीं, नॉन-कंपाउंडेबल चालानों की सुनवाई इन विशेष अदालतों में नहीं होगी. ऐसे मामलों में न्यायिक जांच की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये गंभीर प्रकृति के उल्लंघनों से जुड़े होते हैं.

पेंडिंग ट्रैफिक चालानों के तेजी से निपटान के लिए प्रशासन ने वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट शुरू करने का फैसला किया है. इन विशेष अदालतों में शनिवार और रविवार को लंबित चालान मामलों की सुनवाई की जाएगी, जिससे पुराने मामलों का बोझ कम होगा और वाहन चालकों को भी राहत मिलेगी. इस पहल का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है.

5 जुलाई, 2026 से शुरू

‘वीकेंड ट्रेफिक कोर्ट’ 5 जुलाई, 2026 से शुरू होंगी. दिल्ली ट्रेफिक पुलिस पोर्टल से चालान की स्लिप को डाउनलोड करने की सुविधा 25 जून सुबह 10 बजे से शुरू होगी. खास बात यह है कि यूपीआई और भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए चालान भरा जा सकेगा. जिससे निपटान प्रक्रिया आसान और तेज होगी.

वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट की मुख्य बातें

कार्यवाही के दिन: महीने का दूसरा शनिवार और सभी रविवार.

समय: सुबह 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक.

स्थान: दिल्ली के सभी जिला न्यायालय जौसे कि रोहिणी, साकेत, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, पटियाला हाउस, और द्वारका में इन केसों का निपटारा किया जाएगा.

प्रक्रिया: इन कोर्ट में केवल समझौते योग्य चालानों का ही निपटारा किया जाता है.

चरण-दर-चरण निपटान प्रक्रिया

स्लॉट बुक करें: ट्रैफिक कोर्ट में जाने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना आवश्यक हो सकता है.

चालान स्थिति जांचें: अपना पेंडिंग चालान देखने के लिए आधिकारिक eCourts Services पोर्टल का उपयोग करें.

ऑनलाइन/डिजिटल भुगतान: कोर्ट में मामलों को निपटाने के बाद जुर्माना राशि डिजिटल मोड (UPI या भारत बिल पेमेंट सिस्टम) के जरिए आसानी से भरी जा सकती है.

वर्चुअल कोर्ट का विकल्प: यदि आप भौतिक (physical) कोर्ट नहीं जाना चाहते, तो आप Delhi Traffic Police Virtual Court के माध्यम से घर बैठे भी चालान का निपटारा कर सकते हैं.