Delhi Crime: तेरे मुंह में… दिल्ली में युवती के सामने लड़के ने की अश्लील हरकत, हस्तमैथुन करते हुए कही घिनौनी बात, वीडियो वायरल

Delhi News: दिल्ली के पश्चिम विहार से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है. एक युवती ने वीडियो बनाकर आरोप लगाया है कि इलाके के सार्वजनिक पार्क में लड़के ने उसके सामने अश्लील हरकत करते हुए हस्तमैथुन किया. इसके अलावा उसपर अभद्र टिप्पणी भी की. इस मामले में पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके संबंधित धारा में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

युवती ने खुद अपना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर मामले की जानकारी दी. वायरल वीडियो के मुताबिक यह घटना सोमवार की है. युवती पार्क में मौजूद थी, तभी एक लड़का वहां पहुंचा और मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए युवती के सामने अश्लील हरकतें करने लगा.

भद्दी और अभद्र टिप्पणी भी की

ऐसे में युवती ने इसका कड़ा विरोध किया तो उसने बेहद भद्दी और अभद्र टिप्पणियां भी कीं. इस हरकत से सहमी पीड़िता ने बिना वक्त गंवाए तुरंत स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी.

युवती का आरोप था कि लड़का मास्टरबेट कर रहा था. पुलिस लड़के को नाबालिग बताते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी और उसे समझाकर परिजनों के हवाले करने की बात कह रही थी, जबकि वह उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़ी थी.

युवती ने और क्या दावा किया?

उसने दावा किया है कि यह शर्मनाक घटना पार्क और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई है. मामले के तूल पकड़ने और जांच आगे बढ़ने के बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों के हस्तकक्षेप करने के बाद स्थानीय पुलिस ने ममला दर्ज करके कार्रवाई शुरू की.

पुलिस का कहना है कि आरोपी नाबालिग है और उसकी उम्र 11 साल है. पुलिस की ओर से कानून के दायरे में रहते हुए उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई ले लिया गया है. इसमें आरोपित को नियमानुसार काउंसलर की निगरानी में पूछताछ के साथ ही उसकी काउंसलिंग करवाई जा रही है.