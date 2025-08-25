Home > क्राइम > Odisha Crime: मयूरभंज में दिल दहला देने वाली वारदात, महिला की निर्मम हत्या, सिर धड़ से अलग

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 25, 2025 21:40:37 IST

ओड़िशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट 
Odisha Crime: मयूरभंज ज़िले के तिरिंग थाना क्षेत्र के देवोगांव गांव में रविवार एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। यहां एक महिला की नृशंस तरीके से हत्या कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। घटना की खबर फैलते ही गांव में सनसनी फैल गई और लोग घरों से बाहर निकलकर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। 

मृतका की पहचान सुहागी बैपाए के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार बीती रात महिला का पति गांव में आयोजित फुटबॉल मैच देखने गया हुआ था। इसी बीच महिला घर पर अकेली थी। इसी दौरान एक अज्ञात हमलावर घर में घुसा और धारदार हथियार से महिला पर हमला कर दिया। आरोपी ने पहले उसे मौत के घाट उतारा और फिर सिर को शरीर से अलग कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गया।

पति की वापसी पर भयावह दृश्य

जब महिला का पति मंदिर बैपाए घर लौटा, तो उसने अपनी पत्नी को खून से लथपथ हालत में पड़ा पाया। यह दृश्य देखकर उसने तुरंत आसपास के लोगों को जानकारी दी और फिर पुलिस को सूचित किया। कुछ ही समय में गांव में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और दहशत का माहौल बन गया।

पुलिस और वैज्ञानिक टीम की जांच

सूचना मिलते ही तिरिंग पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। साथ ही, वैज्ञानिक जांच टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घर से सबूत इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल, हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हो सकी है। पुलिस ने मृतका के पति मंदिर बैपाए की शिकायत के आधार पर केस नंम्बर 125/25 के तहत एक मामला दर्ज करा ली है। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है।

घटना से सहम उठा पूरा गांव 

गांववाले इस घटना से काफी सहमे हुए हैं। इतने भयावह तरीके से हत्या होते ग्रामीण पहले कभी नहीं देखा था। घटना के बाद से महिलाएं और बच्चे खासतौर पर डरे हुए हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सज़ा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी वारदात करने की हिम्मत न जुटा सके।

फिलहाल पुलिस इस मामला को गंभीरता से ली हुई है और आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई है जल्द ही अपराधी को पकड़ा जाने की उम्मीद है।

