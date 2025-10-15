Home > दिल्ली > Odd Even 2025: IMD ने जारी किया Alert! Delhi NCR में फिर से ऑड-ईवन की हो सकती है वापसी?

Odd Even in Delhi: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है. ग्रैप-1 जैसे कड़े उपायों के बावजूद हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है. इस बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार अब ऑड-ईवन योजना को फिर से लागू करने पर विचार कर रही है.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 15, 2025 6:22:29 PM IST

Odd Even in Delhi: दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में GRAP का पहला चरण लागू हो गया है. प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी में बने रहने के कारण यह फैसला लिया गया है. दिल्ली-एनसीआर में पहले चरण की पाबंदियां लागू रहेंगी. इसके तहत लकड़ी और कूड़ा जलाने पर रोक रहेगी. निर्माण स्थलों पर सावधानियां बरतनी होंगी. CAQM के अनुसार, आज (14 अक्टूबर) दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 211 रहा. जो खराब श्रेणी में है. आने वाले दिनों में भी प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में ही रहने की आशंका है. दिल्ली में AQI 200 के पार पहुंच गया है.

Odd Even: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ऑड-ईवन योजना लागू करने पर विचार कर रही है. लेकिन अभी तक इसे लागू नही किया गया है. सरकार ने कहा है कि विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा करने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा.ऑड-ईवन नियम जिसके तहत निजी वाहन को उनकी नंबर प्लेट के आखिरी अंक के आधार पर ऑड या ईवन दिन में चलने की अनुमति होती है. 

क्या है ऑड-ईवन?

ऑड-ईवन लागू होने पर वाहन को उनकी नंबर प्लेट के अंतिम अंक के आधार पर चलने की अनुमति होती है. इस योजना का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और यातायात की भीड़भाड़ से राहत दिलाना है. ऑड-ईवन योजना में वाहन के पंजीकरण नंबर के अंतिम अंक को ध्यान में रखा जाता है. यदि अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 या 9 है. तो वाहन को विषम संख्या वाला माना जाता है.

यदि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो वाहन को सम संख्या वाला माना जाता है. विषम तिथियों (जैसे 1, 3 और 5) पर केवल विषम संख्या वाले वाहन ही चल सकते हैं. सम तिथियों (जैसे 2, 4 और 6) पर केवल सम संख्या वाले वाहन ही चल सकते हैं. कुछ वाहन को इस नियम से छूट दी गई है. दोपहिया वाहन, महिलाओं द्वारा संचालित वाहन, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड कारें और आपातकालीन वाहन इस नियम से मुक्त है.

