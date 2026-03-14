NXT Summit 2026: ऐसे बदल जाएगी दिल्ली के युवाओं की जिंदगी! खुद CM रेखा ने बता दिया पूरा प्लान

NXT Summit 2026: NXT Summit 2026: आज यानी 14 मार्च 2026 को राष्ट्र राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री CM रेखा गुप्ता NXT 2026 में पहुंचीं. ये समिट ITV Network द्वारा आयोजित कराया हुआ समिट है. जिसमें CM रेखा ने कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है. इस चर्चा में उन्होंने आने वाली समय में भारत में आर्थिक सुधार से लेकर संचालित विकास और टेक्नोलॉजी को लेकर बात की. बता दें कि NXT 2026 समिट में आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने भाषण की शुरुआत सभी प्रतिभागियों को बधाई देकर और इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति को स्वीकार करते हुए की.

लोगों द्वारा संचालित विकास और टेक्नोलॉजी

CM रेखा गुप्ता ने ज़ोर देकर कहा कि आज भारत का विकास मॉडल नागरिकों द्वारा संचालित है और अलग-अलग उद्योगों में बढ़ती तकनीकी क्षमताओं द्वारा समर्थित है. उन्होंने कहा, “आज हम जो विकास देख रहे हैं, वो लोगों द्वारा संचालित विकास है. आज, हर औद्योगिक क्षेत्र और हर सेवा क्षेत्र टेक्नोलॉजी से सशक्त है, और भारत इसे मज़बूत बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है.” उन्होंने आगे कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों में तकनीकी सशक्तीकरण देश के विकास की गति को तेज़ करने में मदद कर रहा है.

अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधार

भविष्य के बारे में बात करते हुए, CM रेखा गुप्ता ने सुधारों के अगले चरण के महत्व पर प्रकाश डाला, खासकर आर्थिक क्षेत्र में. उन्होंने कहा, “जब हम बात करते हैं कि आगे क्या होगा, तो हम अगली पीढ़ी के सुधारों की बात करते हैं. इन सुधारों में, पहला ध्यान आर्थिक सुधारों पर है.” उन्होंने इस क्षेत्र में भारत द्वारा की गई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया. CM गुप्ता ने कहा, “मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत ने आर्थिक सुधारों में एक उल्लेखनीय स्थान हासिल किया है. एक ऐसा देश जिसे दुनिया कभी एक विकासशील राष्ट्र के रूप में जानती थी, वो अब एक विकसित देश के स्तर तक पहुँच गया है.”

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वित्तीय समावेशन और डिजिटल शासन

गुप्ता ने वित्तीय समावेशन को भी भारत के बदलाव का एक प्रमुख स्तंभ बताया, और सरकार की ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ पहल पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, “जन धन योजना के माध्यम से, हम वित्तीय समावेशन की दिशा में आगे बढ़े—यह सुनिश्चित करते हुए कि हर नागरिक का एक बैंक खाता हो.” उन्होंने समझाया कि बैंक खातों को आधार पहचान से जोड़ने की प्रणाली ने नागरिकों को ‘प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण’ (Direct Benefit Transfer) तंत्र के माध्यम से सीधे सरकारी लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाया है. उन्होंने कहा, “अपने बैंक खातों, जन धन खातों और आधार पहचान पत्रों के माध्यम से, नागरिक ‘प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण’ (DBT) के ज़रिए सीधे सरकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक अत्यंत पारदर्शी प्रणाली है.