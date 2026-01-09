Home > दिल्ली > Delhi News: चिकन तंदूरी और मटन रोगन…दिल्ली सरकार के आधिकारिक आयोजनों में अब नॉन-वेज डिशेज भी, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?

Delhi News: चिकन तंदूरी और मटन रोगन…दिल्ली सरकार के आधिकारिक आयोजनों में अब नॉन-वेज डिशेज भी, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?

Delhi Government Menu: मेन्यू में नॉन-वेज व्यंजन जैसे चिकन तंदूरी, मटन रोगन जोश, मटन सीख कबाब, चिकन बटर मसाला के साथ शाकाहारी डिशेज जैसे पनीर टिक्का, दाल मखनी, मलाई कोफ्ता और गुलाब जामुन शामिल.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 9, 2026 12:07:25 AM IST

Delhi Govt Menu List
Delhi Govt Menu List


Delhi Govt Menu List : चिकन तंदूरी और मटन रोगन जोश से लेकर पनीर टिक्का, दाल मखनी और गुलाब जामुन तक, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में अपने आधिकारिक कार्यक्रमों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब आधिकारिक आयोजनों में अब नॉन-वेज डिशेज भी मेन्यू में रहेंगी.

DTTDC की तरफ से योजना फाइनल

कॉरपोरेशन ने पीटीआई को बताया कि यह मेन्यू दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC) की एक योजना के तहत फाइनल किया गया है, जिसके तहत सरकारी कार्यक्रमों के लिए आउटडोर कैटरर्स को पैनल में शामिल किया जाएगा, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर सचिवालय और मुख्यमंत्री सचिवालय में होने वाले कार्यक्रम भी शामिल हैं.

अप्रूव्ड मेन्यू में क्या कुछ होगा?

अप्रूव्ड मेन्यू में भारतीय ब्रेड की एक विस्तृत रेंज शामिल है जैसे नान, बटर नान, गार्लिक नान, रोटी, कुलचा, लच्छा पराठा और रुमाली रोटी. डेज़र्ट ऑप्शन में गुलाब जामुन, जलेबी, रसमलाई, गाजर का हलवा, कुल्फी, रबड़ी, रसगुल्ला और राज भोग जैसे पारंपरिक पसंदीदा आइटम शामिल हैं, साथ ही चॉकलेट ट्रफल केक जैसे आइटम भी हैं. पेय पदार्थों में चाय, कॉफी और कहवा से लेकर लेमन टी, ताज़े जूस, मॉकटेल, शेक और एक मौसमी फ्रूट बार शामिल हैं.

ये रहेंगी कीमत?

DTTDC के अनुसार, मेहमानों की संख्या के आधार पर लाइट टी की कीमत प्रति व्यक्ति 80 रुपये से 115 रुपये के बीच रखी गई है. वेजिटेरियन हाई टी बुफे की कीमत प्रति व्यक्ति 330 रुपये से 575 रुपये के बीच होगी, जबकि नॉन-वेजिटेरियन हाई टी ऑप्शन की कीमत 385 रुपये से 645 रुपये के बीच होगी. लंच या डिनर बुफे की कीमत वेजिटेरियन मेन्यू के लिए प्रति व्यक्ति 660 रुपये से 965 रुपये और नॉन-वेजिटेरियन मेन्यू के लिए प्रति व्यक्ति 880 रुपये से 1,265 रुपये के बीच है. पैक्ड रिफ्रेशमेंट 150 रुपये प्रति व्यक्ति पर उपलब्ध होंगे, जिसमें अतिरिक्त स्नैक्स, डेज़र्ट और डिशेज़ के लिए अतिरिक्त शुल्क लगेगा.

फ्रूट बार, जूस, मॉकटेल, चाट, पिज़्ज़ा, चाउमीन और आइसक्रीम देने वाले फूड स्टॉल के लिए भी निश्चित दरें तय की गई हैं. पैक्ड वेजिटेरियन थाली की कीमत 290 रुपये प्रति व्यक्ति है, जबकि नॉन-वेजिटेरियन थाली की कीमत 325 रुपये होगी.

नॉन-वेजिटेरियन ऑप्शन में क्या कुछ होगा?

मेन्यू में टमाटर शोरबा, स्वीट कॉर्न सूप, क्रीम ऑफ मशरूम और वेजिटेबल क्लियर सूप जैसे वेजिटेरियन सूप शामिल हैं, जबकि नॉन-वेजिटेरियन ऑप्शन में चिकन क्लियर सूप, मुर्ग शोरबा, यखनी शोरबा और थाई चिकन सूप शामिल हैं. स्नैक ऑप्शन में पनीर टिक्का, समोसा और वेज स्प्रिंग रोल से लेकर मटन सीख कबाब, तंदूरी चिकन, चिली चिकन और फिश टिक्का तक शामिल हैं.

मेन कोर्स वेजिटेरियन डिश में नवरतन कोरमा, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, कढ़ी पकौड़ा, भिंडी कुरकुरी और दम आलू शामिल हैं. नॉन-वेजिटेरियन ऑप्शन में मटन रोगन जोश, मटन कोरमा, चिकन बटर मसाला, चिकन स्टू, फिश फ्राई और गोअन फिश करी शामिल हैं. कई तरह की दाल और चावल के ऑप्शन जैसे बासमती चावल, जीरा चावल, वेज पुलाव और फ्राइड राइस भी मेन्यू का हिस्सा हैं.

कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट की अनुमानित कीमत

कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट की अनुमानित कीमत दो साल के लिए 2 करोड़ रुपये तय की गई है, जिसमें पैनल 31 दिसंबर, 2027 तक वैलिड रहेगा और DTTDC के विवेक पर एक साल के लिए बढ़ाने का प्रावधान है. बिड जमा करने की आखिरी तारीख 23 जनवरी है.

एक बार पैनल में शामिल होने के बाद, चुने गए कैटरर्स दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए कॉल बेसिस पर सर्विस देंगे. कैटरर्स को क्रॉकरी, कटलरी, यूनिफॉर्म, मसाले, सफाई का सामान और पर्याप्त स्टाफ, जिसमें शेफ, कैप्टन और वेटर शामिल हैं, का इंतजाम करना होगा.

