Home > दिल्ली > Noida-Delhi Todays Weather: अचानक दिल्ली-नोएडा में छाया अंधेरा…तेज हवाओं के साथ गर्जे बादल, कल 5 जून को कैसा रहेगा NCR का हाल?

Noida-Delhi Todays Weather: अचानक दिल्ली-नोएडा में छाया अंधेरा…तेज हवाओं के साथ गर्जे बादल, कल 5 जून को कैसा रहेगा NCR का हाल?

Noida-Delhi Todays Weather| Aaj Ka Mausam: आज अभी दोपहर में दिल्ली और नोएडा का मौसम अचानक से बिगड़ गया, जहां एक ओर केरल में मॉनसून आया, वैसे ही दूसरी तरफ दिल्ली-नोएडा में घना अंधेरा छा गया-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 4, 2026 3:57:33 PM IST

Noida-Delhi Todays Weather: अचानक दिल्ली-नोएडा में छाया अंधेरा…तेज हवाओं के साथ गर्जे बादल, कल 5 जून को कैसा रहेगा NCR का हाल?


Delhi Aaj Ka Mausam| Noida Aaj Ka Mausam: केरल में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के सही से आने से पहले ही दिल्ली का मौसम पलट गया. राजधानी दिल्ली में तेज आंधी, हवाओं के साथ काले घने बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी. नोएडा में आज दोपहर में 2-3 बजे के आसपास काला अंधेरा छा गया और मौसम पूरी तरह से बदल गया. मौसम इतना खराब हो गया था कि कहीं-कहीं लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी. दोपहर के समय रात जैसा माहौल हो गया. इस मौसम के बदलने से गर्मी से तो काफी आराम मिला है, लेकिन तेज आंधी तूफान ने कहीं-कहीं पर दिक्कत शुरू कर दी है.

दिल्ली-एनसीआर में कुछ दिन तक बदला रहेगा मौसम

आज सड़कों पर जोरदार आंधी चलने की वजह से लोगों को काफी परेशानी भी हुई और बहुत सी जगहों पर तेज हवाओं के चलते हवा में कचरा और पत्तियां उड़ती हुई नजर आईं. मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर में कुछ दिन तक बादल रहेंगे. एक दो बार हल्कि बारिश के साथ बौछारें भी पड़ सकती. आपको बता दें कि मौसम के ये हालात करीब 6 जून तक रह सकते हैं.

You Might Be Interested In

IMD ने जारी किया अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया था. पिछले अनुमान के मुताबिक 4 से 5 जून को दिल्ली में बादल छाए रह सकते हैं और साथ ही दोपहर और शाम के समय हल्की सी बारिश भी बो सकती है और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चल सकती है.

केरल में आया मॉनसून

जैसा की सभी को पता है कि केरल में मॉनसून आ चुका है. ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक केरल में मॉनसून आने से उत्तर भारत में नमी आ गई है जिकसी वजह से  दिल्ली-NCR में प्री-मॉनसून फील हुआ. आने वाले एक-दो दिन तक हल्की बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा. इसी के चलते तापमान में 4-6 डिग्री की गिरावट आ सकती है.
 

Tags: delhi ncr weatherDelhi weather newsnoida weather todayNoida-Delhi Todays Weather
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं डीके शिवकुमार की खूबसूरत बेटी?

June 4, 2026

क्या आपने कभी सुने हैं इन अजीब नामों वाले आम?

June 4, 2026

सान्या मल्होत्रा का बिकिनी लुक

June 3, 2026

गर्मी में energy देंगे सत्तू से बने हुए ये Food...

June 3, 2026

सेहत के लिए नुकसानदायक है ज्यादा पानी

June 3, 2026

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, जिन्होंने साउथ फिल्मों में किया काम

June 3, 2026
Noida-Delhi Todays Weather: अचानक दिल्ली-नोएडा में छाया अंधेरा…तेज हवाओं के साथ गर्जे बादल, कल 5 जून को कैसा रहेगा NCR का हाल?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Noida-Delhi Todays Weather: अचानक दिल्ली-नोएडा में छाया अंधेरा…तेज हवाओं के साथ गर्जे बादल, कल 5 जून को कैसा रहेगा NCR का हाल?
Noida-Delhi Todays Weather: अचानक दिल्ली-नोएडा में छाया अंधेरा…तेज हवाओं के साथ गर्जे बादल, कल 5 जून को कैसा रहेगा NCR का हाल?
Noida-Delhi Todays Weather: अचानक दिल्ली-नोएडा में छाया अंधेरा…तेज हवाओं के साथ गर्जे बादल, कल 5 जून को कैसा रहेगा NCR का हाल?
Noida-Delhi Todays Weather: अचानक दिल्ली-नोएडा में छाया अंधेरा…तेज हवाओं के साथ गर्जे बादल, कल 5 जून को कैसा रहेगा NCR का हाल?