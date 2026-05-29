Home > दिल्ली > इधर फ्रिज में था गर्लफ्रेंड का शव उधर दूसरी लड़की संग 7 फेरे ले रहा था ‘पति’

इधर फ्रिज में था गर्लफ्रेंड का शव उधर दूसरी लड़की संग 7 फेरे ले रहा था ‘पति’

Nikki Yadav Murder Case : निक्की यादव की हत्या के बारे में सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 14 फरवरी, 2023 को साहिल से पूछताछ की और अपराध कबूल करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया.

By: JP Yadav | Last Updated: May 29, 2026 1:48:14 PM IST

nikki yadav murder case: गुप्त शादी गुप्त हनीमून, आखिर ऐसा क्या हुआ जो मारकर फ्रीज में रख दी गर्लफ्रेंड की लाश
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Nikki Yadav Murder Case : फरवरी, 2023 की एक सुबह दिल्ली-एनसीआर में हड़कंप मच गया जब निक्की यादव हत्याकांड सामने आया. हरियाणा के झज्जर से दिल्ली तक हड़कंप मच गया. दिल्ली पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद साहिल गहलोत को पकड़ लिया. जांच में खुलासा हुआ कि 22 वर्षीय निक्की यादव की उसके प्रेमी (पति) साहिल गहलोत ने मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंटा. वह तब तक केबल से निक्की का गला दबाए रहा जब तक कि वह मर नहीं गई.

साहिल ने साजिश के तहत हत्या की इस घटना को अंजाम दिया. प्रेमी साहिल ने निक्की मिलने के लिए बुलाया फिर बातचीत के दौरान विवाद बढ़ा तो उसकी हत्या कर दी. इसके उसके शव को मित्रांऊ गांव के एक ढाबे में फ्रिज में छिपा दिया. इसके बाद जलाने की भी कोशिश की. मूलरूप से झज्जर (हरियाणा) की रहने वाली निक्की पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी. उसका सपना प्रशासनिक अधिकारी बनने का था. 

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छिपकर की थी लव मैरिज 

पूछताछ में प्रेमी साहिल गहलोत ने खुलासा किया कि उसने और निक्की यादव ने वर्ष 2020 में ही नोएडा (उत्तर प्रदेश) के एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी.  इसके बाद वह कुछ दिन साथ ही रहे. दोनों अलग-अलग जाति से थे, इसलिए परिवार इस रिश्ते पर सहमत नहीं था.

निक्की के रुख से डर गया था

शादी के बाद दोनों ने अपने-अपने परिवार में जानकारी दी. साहिल के परिवार वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे. कुछ महीने बाद ही परिवार ने साहिल की दूसरी जगह शादी तय कर दी. शादी की तारीख 10 फरवरी 2023 तय कर दी गई. साहिल की दूसरी शादी होने वाली थी और निक्की को इसका पता चल गया. निक्की की साहिल से इसको लेकर विवाद भी हुआ. इसके बाद साहिल डर गया कि कहीं निक्की उसकी शादी और जिंदगी बर्बाद ना कर दें. 

करीबियों से रची थी साजिश

इसके बाद साजिश के तहत साहिल ने कश्मीरी गेट इलाके में निक्की को मार डाला. दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी साहिल के अलावा उसके पिता, दो भाइयों और दो दोस्तों को साजिश रचने व सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने  साहिल और उसके पिता समेत पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ फरवरी में निक्की यादव की कथित हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल की. 

पुलिस के अनुसार, अपराध करने के बाद आरोपी साहिल ने अपने परिवार की पसंद की एक दूसरी लड़की से शादी कर ली. हत्या के बाद साहिल ने निक्की के शव को एक ढाबे में रखे फ्रिज में छिपा दिया था. पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने साहिल के पिता, उसके दो चचेरे भाइयों आशीष और नवीन, और दो दोस्तों अमर और लोकेश को गिरफ्तार कर लिया.

‘दूसरी’ शादी ना करने के लिए बना रही थी दबाव

 पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान साहिल ने बताया कि मृतक उससे कह रही थी कि वह किसी दूसरी लड़की से शादी न करे, क्योंकि उन दोनों (साहिल और मृतक) ने 2020 में ही शादी कर ली थी, वह असल में उसकी पत्नी थी, न कि लिव-इन पार्टनर. पुलिस ने बताया कि निक्की साहिल से गुज़ारिश कर रही थी कि वह इस साल 10 फरवरी को उसके परिवार द्वारा किसी दूसरी लड़की के साथ तय की गई शादी को आगे न बढ़ाए
पुलिस की माने तो इसके बाद साहिल दबाव में आ गया.

हत्या के बाद साहिल ने की अन्य लड़की से शादी

पुलिस के आरोप के मुताबिक, साहिल ने एक साज़िश रची और निक्की को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया. तदनुसार, साहिल गहलोत ने इस प्लान को अंजाम दिया और उसकी हत्या कर दी; फिर उसी दिन, 10 फरवरी 2023 को, उसने इस बारे में अन्य सह-आरोपियों को जानकारी दी, और उसके बाद उन सभी ने मिलकर शादी की रस्में पूरी कीं.

Tags: Nikki Yadav Murder Case
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