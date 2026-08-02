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सांसदों-विधायकों ने जलवायु-अनुकूल कृषि और डिजिटल गवर्नेंस पर साझा किया विजन, विकसित भारत@2047 पर हुआ मंथन

Viksit Bharat: दिल्ली में आयोजित NFPRC की कार्यशाला में सांसदों, विधायकों और नीति विशेषज्ञों ने जलवायु-अनुकूल कृषि, डिजिटल गवर्नेंस और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण पर मंथन किया, ताकि जनहितकारी और प्रभावी शासन को नई दिशा मिल सके.

By: Munna Verma | Published: August 2, 2026 6:03:54 PM IST

Viksit Bharat: जलवायु-अनुकूल खेती और डिजिटल संवाद से मजबूत होगा सुशासन
Viksit Bharat: जलवायु-अनुकूल खेती और डिजिटल संवाद से मजबूत होगा सुशासन


Viksit Bharat: बदलती जलवायु, कृषि क्षेत्र की नई चुनौतियां और डिजिटल युग में प्रभावी शासन व्यवस्था जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा के लिए राजधानी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण मंच तैयार हुआ. नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च एंड चेंज फाउंडेशन (NFPRC) ने इंडिया हैबिटेट सेंटर के गुलमोहर हॉल में सांसदों, विधायकों और नीति विशेषज्ञों की विशेष कार्यशाला आयोजित की, जिसमें साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और जनप्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया.

कार्यशाला में लोकसभा, राज्यसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया. चर्चा का केंद्र जलवायु-अनुकूल कृषि, फसल बीमा, सिंचाई व्यवस्था, डिजिटल संचार और प्रभावी विधायी प्रक्रिया जैसे विषय रहे.

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विकसित भारत@2047 के लिए शोध आधारित नीति की जरूरत

NFPRC के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने उद्घाटन सत्र में कहा कि विकसित भारत@2047 का लक्ष्य तभी हासिल होगा, जब नीति निर्माण शोध, प्रभावी क्रियान्वयन और जनभागीदारी पर आधारित होगा. उन्होंने फसल विविधीकरण, जल संरक्षण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और फसल बीमा को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग से जनप्रतिनिधि सरकारी योजनाओं की जानकारी अधिक तेजी और पारदर्शिता के साथ नागरिकों तक पहुंचा सकते हैं.

जलवायु-अनुकूल कृषि पर विशेषज्ञों ने रखे व्यावहारिक सुझाव

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि आयुक्त डॉ. प्रवीण कुमार सिंह और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के उप महानिदेशक डॉ. राजबीर सिंह ने जलवायु-अनुकूल कृषि पर विस्तार से चर्चा की. विशेषज्ञों ने मोटे अनाज, दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के साथ-साथ वर्षा जल संचयन, वाटरशेड विकास, खेत तालाब, सूक्ष्म सिंचाई और भूजल संरक्षण जैसे उपायों को भविष्य की कृषि के लिए बेहद आवश्यक बताया. उनका मानना था कि बेहतर जल प्रबंधन से किसानों की आय बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी.

कृषि में तकनीक और नवाचार की बढ़ती भूमिका

ICRIER के विशिष्ट प्रोफेसर एवं नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रो. रमेश चंद ने कृषि क्षेत्र में तकनीकी बदलावों की चर्चा करते हुए कहा कि भारत तेजी से AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ड्रोन और डिजिटल सप्लाई चेन आधारित एग्रीटेक मॉडल की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सरकारी नीतियों और तकनीकी नवाचारों के कारण भारतीय कृषि पहले की तुलना में अधिक मजबूत और जलवायु-अनुकूल बनी है. किसानों तक योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने, बीमा दावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था पर भी जोर दिया गया.

डिजिटल संवाद और सोशल मीडिया पर क्षमता निर्माण

कार्यशाला में संचार एवं सोशल मीडिया विशेषज्ञ अरुण यादव ने जनप्रतिनिधियों को डिजिटल संचार की आधुनिक तकनीकों से परिचित कराया. उन्होंने सोशल मीडिया एल्गोरिद्म, ऑडियंस विश्लेषण, डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, फैक्ट-चेकिंग और AI आधारित जिम्मेदार संचार के महत्व पर व्यावहारिक जानकारी साझा की. विशेषज्ञों ने बताया कि यदि जनप्रतिनिधि प्लेटफॉर्म के अनुरूप प्रभावी डिजिटल कंटेंट तैयार करें, तो वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में नागरिकों के साथ अधिक मजबूत संवाद स्थापित कर सकते हैं.

नीति निर्माण में सहयोग और शोध को मिलेगा बढ़ावा

कार्यशाला के समापन पर NFPRC के बोर्ड सदस्य डॉ. अभिनव प्रकाश ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था भविष्य में भी शोध-आधारित नीति संवाद, विधायी सहयोग और क्षमता निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों का नियमित आयोजन जारी रखेगी. जलवायु परिवर्तन, कृषि सुधार, डिजिटल गवर्नेंस और जन-केंद्रित नीति निर्माण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए जनप्रतिनिधियों, शोध संस्थानों और नीति विशेषज्ञों के बीच निरंतर सहयोग समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है. यही समन्वित प्रयास विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को मजबूत आधार प्रदान कर सकते हैं.

Tags: viksit bharat
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