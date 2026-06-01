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दिल्ली में आपसी रंजिश में चली गोलियों का शिकार हुआ 6 साल का मासूम; ट्यूशन से लौट रहे बच्चे के पैर में लगी गोली

New Usmanpur Firing Case: दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में तीन बदमाशों ने दिन-दहाड़े एक कैटरर के घर के ठीक सामने गोलीबारी शुरू कर दी. इस हिंसक गोलीबारी के दौरान, वहां से गुजर रहा 6 साल का मासूम बच्चा गोली का शिकार हो गया.

By: Shristi S | Published: June 1, 2026 11:32:56 PM IST

दिल्ली में आपसी रंजिश में चली गोलियों का शिकार हुआ 6 साल का मासूम
दिल्ली में आपसी रंजिश में चली गोलियों का शिकार हुआ 6 साल का मासूम


Delhi Firing News: दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में सोमवार शाम को गोलीबारी की घटना के बाद दहशत फैल गई. रोड नंबर 4, करतार नगर स्थित ‘चौथा पुश्ता’ इलाके में, तीन बदमाशों ने दिन-दहाड़े एक कैटरर के घर के ठीक सामने गोलीबारी शुरू कर दी.

 इस हिंसक गोलीबारी के दौरान, वहां से गुजर रहा 6 साल का मासूम बच्चा गोली का शिकार हो गया. घटना के बाद इलाके में साफ तौर पर तनाव देखा जा रहा है, और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

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आपसी रंजिश के कारण चली गोलियां

चश्मदीदों के मुताबिक, शाम को धर्मेंद्र (43) नामक एक कैटरर के घर के सामने, तीन हथियारबंद बदमाशों ने अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी.  इस सीधी गोलीबारी के दौरान लगभग 5 से 7 राउंड गोलियां चलाई गईं; यह घटना दो गुटों के बीच आपसी रंजिश का नतीजा थी.

गोलीबारी के दौरान, 6 साल का मासूम बच्चा अवि, जो ट्यूशन क्लास से घर लौट रहा था गोली की चपेट में आ गया. बदमाशों द्वारा चलाई गई एक गोली सीधे बच्चे के पैर में जा लगी, जिससे वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा. गोलियों की आवाज और बच्चे की चीख-पुकार सुनकर इलाके में दहशत फैल गई, और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

स्थानीय लोग घायल बच्चे को तुरंत पास के जग प्रवेश चंद्र (JPC) अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया. शुरुआती इलाज के बाद और बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए GTB अस्पताल रेफर कर दिया गया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे.

दिल्ली पुलिस की एक क्राइम टीम ने, फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर, घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और कई महत्वपूर्ण सबूत जुटाए, जिनमें जमीन पर पड़े गोली के खाली खोखे भी शामिल थे. पुलिस ने इस घटना के संबंध में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है.

मुठभेड़ के बाद दो शूटर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने अपराध को अंजाम देने के बाद भाग रहे बदमाशों को पकड़ने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने तुरंत ज़िले के सभी संवेदनशील रास्तों और चौकियों पर अलर्ट जारी कर दिया और नाकेबंदी लगा दी. एक सघन तलाशी अभियान के दौरान, पुलिस टीमों को एक बड़ी सफलता मिली और उन्होंने अपराध में शामिल दो मुख्य आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया.

गिरफ़्तार किए गए लोगों की पहचान प्रांकुर (29) और हर्ष (22) के रूप में हुई है. पुलिस ने उनके कब्ज़े से एक अवैध देसी राइफल भी बरामद की है, जिसका इस्तेमाल अपराध को अंजाम देने के लिए किया गया था. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि टीमें तीसरे फ़रार आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं, जिसके जल्द ही गिरफ़्तार होने की उम्मीद है.

Tags: crimedelhi
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