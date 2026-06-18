Railway GST Truth Viral Video: वायरल हुआ GST विवाद! 1AC लाउंज के बिल में गड़बड़ी पर महिला ने उठाए सवाल, रेलवे ने दिया जवाब

New Delhi Railway Station Scam: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 1AC लाउंज से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक महिला यात्री लाउंज टिकट पर दर्ज GST नंबर को लेकर आपत्ति जताती नजर आती है. महिला का दावा है कि टिकट पर छपा GST नंबर सरकारी पोर्टल पर वैध नहीं दिख रहा था. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर GST से जुड़े नियमों और बिलिंग प्रक्रिया को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

महिला के अनुसार, उनकी 25 लोगों की टीम ट्रेन के करीब तीन घंटे देरी से चलने के कारण स्टेशन के 1AC लाउंज में रुकी थी. इसी दौरान उन्होंने लाउंज की ओर से जारी किए गए दो अलग-अलग टिकट दिखाए. उनका कहना था कि एक टिकट पर GST नंबर सही दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरे पर दर्ज नंबर अलग था. वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने GST नंबर को ऑफिशियल पोर्टल पर चेक किया, जहां वो इनवैलिड बताया गया.

स्टाफ और मैनेजर पर लगाए आरोप

वीडियो में महिला ये भी दावा करती हैं कि शिकायत करने पर लाउंज के स्टाफ और मैनेजर ने गलती स्वीकार की थी. उनके मुताबिक, कर्मचारियों ने कहा कि GST नंबर प्रिंटिंग में गलती हुई है और इसे बाद में ठीक कर दिया जाएगा. महिला ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि देश की राजधानी के मेन रेलवे स्टेशन पर ऐसे हालात है, तो अन्य जगहों पर क्या हो रहा होगा.

New Delhi Railway Station पर कैसे फर्जी GST नंबर का खेल चल रहा है देखिये। Instagram पर एक 🆔 Wander With Anjali ने वीडियो पोस्ट किए हैं जहां Platfrom नंबर 1 Ac लाउंज का रहने के लिए Tax चोरी और धोखा का मामला सामने आया है। ग्राहकों को दिया जा रहा बिलों पर GSTIN प्रिंट किया जा रहा… pic.twitter.com/i1jG0PaQXS — Subhajit Das (@SantaniSubhajit) June 17, 2026

रेलवे ने जांच के बाद दी सफाई

इस मामले को सोशल मीडिया यूजर शुभजीत दास ने भी शेयर किया था. इसके बाद रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच करवाई. नई दिल्ली रेलवे मंडल (DRM) की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जांच के दौरान पाया गया कि यात्रियों को जारी किए जा रहे टिकट और बिल सही GST डिटेल के साथ दिए जा रहे हैं.

रेलवे ने ये भी साफ किया कि लाउंज संचालित करने वाली कंपनी एमएस तिरुपति एसोसिएट्स नियमित रूप से रेलवे को निर्धारित लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर रही है. साथ ही लागू 18 प्रतिशत GST भी नियमों के अनुसार जमा किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई चिंता

घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने सवाल उठाया कि यदि किसी बिल पर GST नंबर गलत दर्ज हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी. कुछ यूजर्स ने इसे गंभीर लापरवाही बताया, जबकि अन्य ने कहा कि किसी भी बिल पर GSTIN का केवल प्रिंट होना पर्याप्त नहीं है, उसका वैध और सत्यापित होना भी उतना ही जरूरी है.