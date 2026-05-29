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NEET UG री-एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत, दिल्ली में DTC बसों में मिलेगा मुफ्त सफर

NEET Re-Exam 2026: NEET UG की दोबारा परीक्षा 21 जून को होने वाली हैं, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही है. यह परीक्षा मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का काम करती है. इसी बीच, रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने NEET परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक बड़ा एलान किया है.

By: Shristi S | Published: May 29, 2026 5:35:48 PM IST

NEET UG री-एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए दिल्ली में DTC बसों में मिलेगा मुफ्त सफर
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NEET UG 2026: NEET UG की दोबारा परीक्षा 21 जून को होने वाली हैं, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही है. यह परीक्षा मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का काम करती है. इसी बीच, रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने NEET परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक बड़ा एलान किया है.

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET-UG) 2026 की दोबारा परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बसों में मुफ़्त सफर करने का विकल्प दिया जाएगा. रेखा गुप्ता ने इस बारे में ‘X’ पर एक पोस्ट शेयर किया.

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CM रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने X पर पोस्ट किया कि 21 जून को होने वाली NEET (UG) 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की मदद के लिए, दिल्ली सरकार सभी DTC बसों में मुफ़्त सफर की सुविधा देगी, बशर्ते उम्मीदवार अपना वैध एडमिट कार्ड दिखाएं. सभी NEET उम्मीदवारों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए, रेखा गुप्ता ने कहा कि अपने भविष्य से जुड़े इतने अहम दिन पर किसी भी छात्र को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि वह ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि उनकी कड़ी मेहनत और लगन उन्हें सफलता दिलाए.

21 जून को NEET UG की दोबारा परीक्षा

पेपर लीक के आरोपों के बीच, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 12 मई को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) जो मूल रूप से मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए 3 मई को हुआ था को रद्द कर दिया था. NEET की दोबारा परीक्षा 21 जून को तय की गई है. CBI फ़िलहाल पेपर लीक से जुड़े आरोपों की जाँच कर रही है.

दिल्ली से पहले इन राज्यों में भी मुफ़्त बस सेवा का एलान

दिल्ली सरकार के अलावा, बिहार में NDA सरकार ने भी NEET परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए राज्य परिवहन की बसों में मुफ़्त सफर की सुविधा का एलान किया है. पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने भी इसी तरह NEET उम्मीदवारों के लिए 20 जून से 22 जून तक पंजाब रोडवेज की बसों में मुफ़्त सफर की अनुमति दी है. हरियाणा सरकार ने भी 20 और 21 जून को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ़्त सफर का एलान किया है.

Tags: cm rekha guptadelhiNEET UG 2026
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